Microsoft Store rinnovato su Xbox: ora disponibile

In concomitanza dell’inizio delle prenotazioni di Xbox Series X e Series S, il Microsoft Store riceve un restyling su Xbox che ora è disponibile per tutti gli utenti – sebbene pare stia dando alcuni problemi nel giorno del lancio. Secondo la società ci sarebbe voluto molto tempo per mettere a punto l’aggiornamento, ma il nuovo negozio digitale porta con sé miglioramenti notevoli all’esperienza di acquisto di contenuti su Xbox.

Uno di questi è la maggiore velocità, con Microsoft che afferma che la nuova interfaccia si carica in meno di due secondi nella maggior parte dei casi. L’azienda ha anche ottimizzato la vetrina per rendere più facile vedere a quali titoli stanno giocando i propri amici, nonché per scoprire i prodotti in vendita in un dato momento. Anche la navigazione è stata perfezionata: ci sono nuovi filtri di ricerca, una lista dei desideri rinnovata e un carrello aggiornato che rende più facile vedere cosa è stato aggiunto a esso. I genitori apprezzeranno anche le modifiche apportate da Microsoft pensando alla sicurezza, poiché la nuova interfaccia svolge un lavoro migliore nell’evidenziare la classificazione dei contenuti.

La disponibilità del nuovo Microsoft Store per Xbox ha concluso una giornata impegnativa per l’azienda: nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato di avere un accordo per l’acquisto di ZeniMax Media – proprietaria di Bethesda, id Software e Arkane Studios – da 7,5 miliardi di dollari. Quando si concluderà, nella seconda metà del 2021, una varietà di titoli Bethesda inizierà a raggiungere Game Pass su Xbox e PC. Per l’occasione, la società americana ha annunciato anche che Game Pass ha ora più di 15 milioni di abbonati, appena sei mesi dopo aver superato il traguardo dei 10 milioni.