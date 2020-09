PlayStation 5, gli accessori in pre-ordine su Amazon

Redazione Webnews,

I pre-ordini di PlayStation 5, così come quelli di Xbox Series X e Xbox Series S partiti oggi, sono stati caratterizzati dal caos: scorte molto limitate, ordini accettati ma seguiti da email che avvisano di importanti ritardi nelle consegne. Se siete riusciti a prenotare PlayStation 5 o se più semplicemente volete iniziare a portarvi avanti procurandovi gli accessori che vi potranno servire, su Amazon è possibile effettuare i pre-ordini avendo la certezza di ricevere i prodotti il giorno della loro uscita.

PlayStation 5 verrà spedita con un solo controller wireless DualSense – compatibile soltanto con PS5 – ma se avete in programma sessioni di gioco in due o se, più semplicemente, preferite avere un controller di riserva, Amazon li propone in pre-ordine a 69,99 euro con consegna prevista il 19 novembre 2020.

Il controller di PS5 è dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici, include un microfono integrato e il tasto “Crea”, perfettamente inseriti nell’iconico design confortevole. La ricarica avviene durante la riproduzione tramite USB Type-C, ma anche mentre la console è in stand-by, proprio come accade con PlayStation 4.

L’altro accessorio disponibile al pre-ordine è la nuovissima telecamera HD dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata che permette di posizionarla in modo sicuro sopra o sotto il televisore e regolare l’angolazione in base alle proprie esigenze.