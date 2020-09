Amazon Prime Day sembra previsto per il 13 ottobre

Matteo Tontini,

Secondo diverse fonti, Amazon avrebbe pianificato il suo Prime Day il 13 e il 14 ottobre e la società dovrebbe annunciarlo ufficialmente il 27 settembre.

In un’e-mail interna, ai magazzinieri di Amazon è stato detto che nessuna richiesta di ferie sarebbe stata accettata tra il 13 e il 20 ottobre, il che suggerisce che l’azienda ha bisogno di tutti per l’evento.

Un portavoce della società ha detto che Amazon non ha annunciato alcuna data per il Prime Day al momento, ma sono molte le fonti che alimentano l’indiscrezione. Il gigante dell’e-commerce sta tenendo sotto controllo eventuali fughe di notizie sul Prime Day di quest’anno, che è stato posticipato da luglio a data da destinarsi a causa della pandemia da nuovo coronavirus. Al momento, Amazon ha confermato solo che il Prime Day si terrà nel quarto trimestre del 2020, vale a dire dopo il 1 ottobre.

Qualunque sia la data, Amazon probabilmente vuole evitare che le vendite del Prime Day e del Black Friday si sovrappongano. Secondo Tamebay, le offerte del Black Friday dovrebbero iniziare a comparire su Amazon intorno al 26 ottobre e durare per diverse settimane.

In passato, il Prime Day iniziava di lunedì. Gli analisti stimano che il Prime Day 2019 abbia portato nelle tasche dell’azienda circa 6 miliardi di dollari. Va ricordato che potranno accedere agli sconti del Prime Day 2020 tutti coloro che sono abbonati ad Amazon Prime, servizio premium della società che consente di non pagare le spese di spedizione di articoli selezionati e di accedere a una serie di benefit. Nel caso in cui, tuttavia, si volesse effettuare la disdetta, ecco come annullare un abbonamento Amazon Prime.