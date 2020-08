Amazon Prime: come annullare un abbonamento

Redazione Webnews,

Amazon Prime è un servizio molto utile per chi compra spesso online tramite il colosso americano dell’ecommerce. Consente di ricevere velocemente i prodotti risparmiando sulle spese di spedizione ed inoltre dà accesso a contenuti video esclusivi e on demand. Può capitare, comunque, dopo un certo periodo, di non aver più bisogno del servizio in abbonamento, ragion per cui è importante conoscere la procedura per l’annullamento. Ovviamente, la disdetta dipende dal tipo di sottoscrizione, se si è scelto di attivare un periodo di prova gratuito o se si è scelto il pagamento annuale.

Amazon Prime: disdetta al termine del periodo di prova

Chi non è soddisfatto di Amazon Prime dopo aver attivato il periodo di prova gratuita, può annullare l’abbonamento in maniera molto semplice. Una volta sul sito di Amazon, occorre spostarsi in Account e liste, presente in alto a destra. A questo punto, occorre loggarsi con le proprie credenziali e tornare di nuovo Account e liste, ma stavolta senza cliccarci su, in modo che si apra il menu a tendina dal quale bisogna selezionare Il mio Amazon Prime. Cliccando su Non continuare comparirà una richiesta di conferma dell’annullamento. Con un altro clic su Non continuare, la procedura può dirsi conclusa e il giorno della scadenza della prova gratuita, l’abbonamento Amazon Prime non sarà rinnovato in automatico.

Disdire un abbonamento mensile o annuale

Chi ha attivato una sottoscrizione mensile o annuale, invece, dovrà seguire una procedura un po’ diversa, ma altrettanto semplice. Bisogna andare sul sito di Amazon ed effettuare il login. Dopo essersi portati col puntatore del mouse su Account e liste e dalla tendina che si apre bisogna selezionare Il mio Amazon Prime. Da qui in poi la procedura è diversa rispetto a quanto visto in precedenza: bisogna entrare in Gestisci iscrizione e cliccare su Termina l’iscrizione. Il servizio mostrerà una schermata che conferma il recesso e inoltre sarà inviata un’email all’indirizzo indicato in fase di registrazione con il messaggio dell’avvenuta disdetta.