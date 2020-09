Amazon lancia le nuove Blink Outdoor e Indoor

Redazione Webnews,

Se pensavate che dopo l’ondata di novità di ieri le sorprese di Amazon fossero finite, vi sbagliavate di grosso. Oggi il colosso dell’e-commerce ha presentato le nuove videocamere di sicurezza wireless Blink Outdoor e Indoor, che vanno a sostituire i modelli venduti da Amazon fino a ieri.

I due nuovissimi dispositivi, con un design elegante che i possessori dei modelli precedenti hanno già avuto modo di apprezzare e conoscere, offrono la registrazione di video con risoluzione HD da 1080p, la visione notturna a infrarossi, il rilevamento del movimento e l’audio bidirezionale.

Le nuove Blink Outdoor e Indoor funzionano grazie a due batterie al litio AA della durata di due anni, ma Amazon ha introdotto quest’anno anche un’altra novità: un pacchetto di estensione della batteria che consente alle videocamere di funzionare con quattro batterie al litio AA anziché due, raddoppiando così la durata della batteria fino a un totale di quattro anni con un normale utilizzo del dispositivo.

La gestione di Blink Outdoor e Indoor è affidata come al solito all’app dedicata Blink Home Monitor, che permette di visionare in tempo reale quello che sta succedendo, ma anche ricevere avvisi di rilevamento del movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare con persone o animali domestici presenti in casa o all’esterno.

Non solo. È possibile creare delle “zone di attività” personalizzate con l’obiettivo di ridurre gli avvisi non necessari, ma è anche possibile rimuovere sezioni del campo visivo della videocamera utilizzando la nuovissima funzione “zona di privacy”, gestibile sempre dall’app ufficiale.

Non può mancare, ovviamente, l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, in grado di attivare o disattivare le Blink Outdoor e Indoor con semplici comandi vocali, ma anche far partire la visualizzazione delle registrazioni tramite i dispositivi Echo Show, Fire TV o tablet Fire.

I nuovi dispositivi saranno in vendita a partire dal 22 ottobre prossimo, ma i pre-ordini sono partiti già oggi: Blink Indoor può essere acquistata a 99,99 euro, mentre la versione Outdoor ha un prezzo di 119,99 euro.