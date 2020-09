Amazon presenta Fire TV Cube: specifiche e prezzo

Redazione Webnews,

Amazon ha svelato ieri una serie di nuovi prodotti e versioni aggiornate dei dispositivi già in commercio e tra le novità ce n’è una che punta a dare del filo da torcere ad Apple TV e Roku 3: Fire TV Cube, il dispositivo più potente della famiglia Fire TV di Amazon.

Fire TV Cube, come dice il nome, è un vero e proprio cubo che richiama esteticamente i prodotti della linea Echo, con quattro pulsanti nella parte alta, e sotto le scocca nasconde specifiche di altissimo livello: processore hexa-core ultra potente, supporto a Dolby Vision e capacità di trasmettere contenuti 4K Ultra HD fino a 60 fps, ma anche HDR con Dolby Vision e HDR 10+ e audio Dolby Atmos.

Il dispositivo ha dimensioni ridotte (86,1 x 86,1 x 76,9 mm) e può essere collegato al televisore di casa tramite HDMI. Dopo la prima configurazione sarà pronto all’uso e potrà essere controllato non soltanto col telecomando vocale Alexa di seconda generazione e, soprattutto, con la propria voce grazie alla profonda integrazione con Alexa.

Amazon, infatti, precisa che il dispositivo “offre un riconoscimento vocale a lungo raggio all’avanguardia, con otto microfoni e una tecnologia di beamforming avanzata che combina i segnali dei singoli microfoni per eliminare il rumore, il riverbero, eventuali contenuti in riproduzione e persino ulteriori conversazioni che avvengono in contemporanea per assicurarsi che Alexa senta chiaramente la richiesta mentre è posizionata accanto alla TV“.

Cosa potete fare con Fire TV Cube? Tutto quello che ci si aspetta da un box interattivo di questo tipo: godere di tutti i contenuti in streaming offerti dai principali servizi, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per YouTube, Infinity, Chili, Twitch, Dplay, DAZN, RaiPlay e molti altri ancora.

E non solo. Fire TV Cube è dotato di un altoparlante integrato che permette di controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili anche quando la TV è spenta. Basterà chiedere ad Alexa, ad esempio, di vedere le immagini in diretta da una telecamera o di riprodurre della musica in un gruppo Musica multistanza.

Fire TV Cube è già disponibile all’acquisto con spedizione veloce inclusa. Il prezzo? 119,99 euro per la versione, l’unica disponibile al momento, con memoria interna da 16 GB.