Twitter avviserà di “Leggere l’articolo” prima di un retweet

Matteo Tontini,

Twitter integrerà “presto” la sua funzione che avverte gli utenti di “leggere l’articolo prima di retwittarlo”. L’azienda ha iniziato a testare la feature a giugno, che invita le persone a leggere la notizia che stanno per retwittare prima di farlo.

Chiaramente, l’obiettivo del social network è quello di sostenere l’informazione, evitando che si diffondano a macchia d’olio le cosiddette fake news. Non è raro, infatti, che gli utenti si fermino ai titoli: eppure, non sono questi a raccontare l’intera storia, e talvolta potrebbero essere persino fuorvianti. Incoraggiare le persone a leggere l’articolo che stanno condividendo sembrerebbe una mossa intelligente per combattere la disinformazione sul web.

La società ha condiviso i risultati dei suoi test della funzione, che erano limitati agli utenti Twitter su Android. A quanto pare, l’avviso ha spinto le persone ad aprire il 40% più spesso gli articoli e la percentuale complessiva di coloro che aprivano le news prima del retweet sarebbe aumentata del 33%. La società non ha tuttavia specificato quanti siano stati gli utenti a non avere aperto l’articolo dopo l’avviso.

Twitter dice che ora “sta lavorando per portare presto questi avvisi a tutti gli utenti a livello globale” e che in futuro il banner sarà più ridotto, perché si presuppone che gli utenti abbiano capito che è giusto leggere un articolo prima di diffonderlo. Di recente, sembrava che la piattaforma dell’uccellino stesse testando una funzione per modificare i cinguettii, ma alla fine si trattò di un semplice bug. Sebbene sia molto richiesta dagli utenti, pare che la feature non rientri nei piani di Twitter.