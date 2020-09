Twitter testa funzione Modifica tweet? No, è un bug

Matteo Tontini,

In molti speravano che Twitter stesse finalmente introducendo la funzione Modifica tweet, ormai richiesta dagli utenti da tanto tempo. Il social, di fatto, non permette di cambiare un cinguettio una volta pubblicato, ma la feature era stata notata domenica pomeriggio: in sostanza, quando gli utenti provavano a eliminare una risposta a un tweet per poi rispondere di nuovo, il testo “cancellato” ricompariva, permettendogli di correggere eventuali errori e pubblicarlo nuovamente.

Tuttavia, un portavoce della società ha presto dato la triste notizia: si trattava semplicemente di un bug. Sebbene sia una feature che in tanti vorrebbero, il CEO di Twitter Jack Dorsey ha dichiarato che il social network “probabilmente non avrebbe mai” introdotto un pulsante per la modifica. Il motivo è da ricercarsi sia nella spontaneità dei tweet, sia nella volontà di non consentire a chi pubblica un determinato cinguettio di alterarne completamente il contenuto (magari dopo aver ricevuto tante interazioni).

Tuttavia, Twitter ha di recente implementato altre funzionalità tanto desiderate, inclusa la possibilità di limitare le risposte a un determinato pubblico: si tratta di una mossa importante da parte degli sviluppatori per dare alle persone un maggiore controllo sulle loro conversazioni.

Tra le funzioni previste da Twitter per il futuro si annovera invece quella che spiegherà le tendenze attraverso tweet in evidenza, in modo tale da permettere agli utenti di comprenderne subito l’argomento a colpo d’occhio. Nel caso in cui un cinguettio non fosse sufficiente, la piattaforma social aggiungerà anche delle brevi descrizioni.