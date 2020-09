Amazon Music Unlimited: 4 mesi a 0,99 euro

Matteo Tontini,

In occasione del Prime Day 2020 ormai vicino, Amazon Music Unlimited torna a proporre un’offerta davvero allettante: gli utenti avranno la possibilità di usufruire della piattaforma di streaming musicale per 4 mesi a 0,99 euro/mese. Ecco allora tutti i dettagli al riguardo.

Le persone, ma solo quelle che finora non hanno mai usufruito della prova gratuita di 30 giorni, hanno tempo fino alle 23:59 del 14 ottobre (momento in cui si concluderà il Prime Day di quest’anno) per effettuare la sottoscrizione al servizio sfruttando la vantaggiosa offerta. Così, i primi quattro mesi si troveranno a sborsare 99 centesimi anziché 9,99 euro. Per abbonarsi ad Amazon Music Unlimited basta accedere alla pagina dedicata e seguire le istruzioni.

Coloro che hanno già usufruito della prova gratuita non rientrano nell’offerta; contrariamente, coloro che sfrutteranno questa occasione non potranno poi beneficiare del mese gratuito. Vale la pena sottolineare che, ovviamente, al termine della promozione il costo dell’abbonamento tornerà al suo prezzo originale (quindi gli utenti si troveranno a pagare 9,99 euro a partire dal quinto mese). Si tratta di un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica, che avranno accesso a un catalogo di brani in streaming davvero sterminato in cambio di una tariffa assolutamente irrisoria.

