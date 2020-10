Amazon annuncia la Modalità Auto di Alexa per i veicoli

Redazione Webnews,

Echo Auto è disponibile anche in Italia da qualche settimana, ma l’arrivo di Alexa nei nostri veicoli non è affatto facilitato dal sistema di collegamento necessario per adottare la novità, con quel cavo volante poco gradevole alla vista e il dispositivo non propriamente ridotto da posizionare sulle bocchette dell’aria.

Un ulteriore incentivo all’utilizzo di Alexa in auto potrebbe arrivare dalla nuova Modalità Auto annunciata in queste ore da Amazon con l’obiettivo di migliorare sensibilmente il modo in cui il famoso assistente vocale ci restituirà le informazioni richieste.

La Modalità Auto trasforma il nostro smartphone in un display smart che potremo gestire con la nostra voce durante la guida: potremo visualizzare in maniera chiara e semplice le mappe per la navigazione, ma anche la musica in riproduzione, le nostre comunicazioni e molto altro.

Modalità Auto: le quattro schermate disponibili

Sono quattro le schermate che costituiscono la Modalità Auto di Alexa e rimuovono ogni possibile distrazione.

Schermata Home : home page disegnata per fornire l’accesso alle azioni più frequenti con un semplice tocco, con scorciatoie per riprodurre e interrompere la riproduzione della musica, navigare verso casa o il lavoro, o fare una chiamata;

: home page disegnata per fornire l’accesso alle azioni più frequenti con un semplice tocco, con scorciatoie per riprodurre e interrompere la riproduzione della musica, navigare verso casa o il lavoro, o fare una chiamata; Navigazione : lo schermo relativo alla navigazione permetterà di selezionare le destinazioni preferite con un semplice click. Scegliendo una destinazione si aprirà l’app preferita per la navigazione e si attiverà la guida;

: lo schermo relativo alla navigazione permetterà di selezionare le destinazioni preferite con un semplice click. Scegliendo una destinazione si aprirà l’app preferita per la navigazione e si attiverà la guida; Comunicazione : la schermata comunicazione permette di effuare chiamate, Drop-In o annunci ai dispositivi Alexa in maniera immediata;

: la schermata comunicazione permette di effuare chiamate, Drop-In o annunci ai dispositivi Alexa in maniera immediata; Play: la schermata Play mostra i media utilizzati più recentemente attraverso i propri dispositivi Alexa e un tasto play/pausa, assieme ad una lista degli ultimi brani riprodotti. Selezionando uno dei brani sullo schermo, la schermata inizierà a mostrare il brano in riproduzione, oltre ad altre informazioni aggiuntive.

Quando sarà disponibile la Modalità Auto?

L’Italia è tra i primi Paesi che potranno contare sulla nuova Modalità Auto. Non c’è ancora una data ufficiale, ma Amazon ha precisato che la novità verrà introdotta nelle prossime settimane tramite l’app ufficiale di Alexa per iOS e Android. Quando il rollout raggiungerà anche l’Italia, gli utenti non dovranno far altro che aggiornare l’app di Alexa e testare subito la novità una volta collegato il proprio smartphone al dispositivo Echo Auto posizionato nella propria automobile compatibile.