Samsung Galaxy S20 FE disponibile da oggi in Italia

Redazione Webnews,

A pochi giorni dall’avvio dei pre-ordini, il nuovo ed economico Galaxy S20 Fan Edition (FE) è disponibile alla vendita anche in Italia e chi, nei giorni scorsi, si era lanciato nel pre-ordine dovrebbe averlo già ricevuto, sia tramite Amazon che tramite lo store ufficiale di Samsung.

Chi, invece, aveva atteso la data di uscita, oggi, ha una piacevole sorpresa: il nuovo smartphone è in vendita su Amazon con un primo sconto di 70 euro, e può portarselo a casa a partire da 599 euro con spedizione inclusa.

Il rovescio della medaglia, però, è che non tutte le colorazioni e le versioni sono al momento disponibili in pronta consegna o quasi. I dispositivi, venduti e spediti da Amazon, richiedono al momento qualche giorno in più rispetto al solito per la spedizione, ma stiamo parlando di 3-4 giorni aggiuntivi a seconda del modello scelto.

Samsung Galaxy S20 FE: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10 Samsung One UI 2.5

: Android 10 Samsung One UI 2.5 Display : Super AMOLED 6.5″ (1080 x 2400 pixel)

: Super AMOLED 6.5″ (1080 x 2400 pixel) Dimensioni : 159.8 x 74.5 x 8.4 mm

: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm Peso : 190 g

: 190 g Processore : Snapdragon 865 Qualcomm SM8250

: Snapdragon 865 Qualcomm SM8250 Memoria : 6 GB di RAM

: 6 GB di RAM Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera principale : 12 Mp + 12 Mp + 8 Mp

: 12 Mp + 12 Mp + 8 Mp Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Batteria: 4500 mAh