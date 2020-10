WhatsApp, tra le nuove emoji il dodo e la bandiera trans

Matteo Tontini,

Grazie al nuovo aggiornamento di sistema Apple, iOS 14.2, verranno introdotte una serie di nuove emoji su WhatsApp: saranno in tutto 117 e tra una settimana potranno essere utilizzate dagli utenti (al momento sono state rese disponibili solo per gli sviluppatori).

Inizialmente, avrebbero dovuto essere integrate all’inizio del 2020, ma il consorzio che si occupa della loro realizzazione, Unicode, ha fatto poi slittare il loro debutto a causa dell’emergenza coronavirus. Tra quelle che faranno senz’altro chiacchierare si annovera la bandiera transgender, dai colori rosa, bianco e blu, in favore dell’uguaglianza di genere e del rispetto verso le minoranze. Proprio a tal proposito, saranno aggiunti anche lo sposo con il velo nuziale e la sposa in smoking.

Tra le altre nuove emoji di WhatsApp che verranno inserite nella nota app di messaggistica istantanea ci sono anche animali come il gatto nero, il castoro, il dodo, la foca, il mammut e insetti come la mosca, lo scarafaggio e il lombrico. Spazio inoltre a oggetti utilizzati nella vita quotidiana, come la sega, la scala, il cacciavite, i pattini, la legna, la scopa e il secchio.

Alcuni simboli sono di facile interpretazione, ma ce ne sono altri che fanno riferimento a oggetti o cibi comuni nei paesi dell’Est o in America Latina e poco conosciuti dalle nostre parti (come il Tamales, un piatto tipico del Perù). Non resta dunque che aspettare ancora poco tempo per utilizzarle durante le conversazioni.

