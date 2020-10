Echo Show 5 e Show 8 in offerta. Perché acquistarli?

Redazione Webnews,

Il Prime Day 2020 si avvicina e Amazon ha deciso di accompagnarci verso la due giorni di sconti, il 13 e il 14 ottobre prossimi, proponendoci già centinaia di prodotti in offerta e con un periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2021. Tra questi ci sono alcuni dei dispositivi della famiglia Echo più venduti: Echo Show 5 e Echo Show 8.

I due dispositivi, gli unici dotati di schermo insieme al più potente e costoso Ecco Show di seconda generazione e al nuovo Echo Show 10 non ancora commercializzato da Amazon, hanno caratteristiche simili e portano l’assistente vocale Alexa nelle nostre case in tutta la sua potenza, permettendoci però di accedere ad una serie di funzionalità che sono precluse agli altri dispositivi della linea Echo perché non dotati di display.

Cosa possiamo fare coi dispositivi Echo?

Se siete già entrati nel mondo di Alexa sapete già, almeno in parte, cosa aspettarvi. L’assistente vocale di Amazon ci aiuta in una serie di azioni quotidiane – gestisce i timer, le sveglie, gli appuntamenti e ci organizza la lista della spesa – ma ci accompagna anche nel resto della giornata fornendoci aggiornamenti sulle notizie, facendoci ascoltare in streaming la musica e le radio da una serie di servizi come Amazon Music, Apple Music e Spotify, ma ci fa ascoltare anche i nostri audiolibri preferiti grazie alla profonda integrazione con Audible, di proprietà della stessa Amazon.

Le skill di Alexa, poi, ci permettono di estendere ulteriormente le funzionalità del dispositivo, proponendoci ricette, quiz e giochi per coinvolgere tutta la famiglia.

Perché acquistare Echo Show 5 o Echo Show 8?

La differenza sostanziale tra gli Echo Show e gli altri dispositivi della famiglia Echo, però, risiede nella presenza di uno schermo compatto e intelligente – da 5,5″ per Echo Show 5 e da 8″ per Echo Show 8 – e una videocamera che estendono tutto il potenziale di Alexa e non solo. Le videochiamate sono diventate ormai la norma in questo periodo di pandemia e di limitazioni negli spostamenti, ma spesso, soprattutto coi parenti più in là con l’età e poco avvezzi alla tecnologia, anche una semplice videochiamata può trasformarsi in un piccolo incubo.

Echo Show 5 o Echo Show 8 riducono al minimo le difficoltà: è sufficiente chiedere ad Alexa di far partire una videochiamata con un contatto, senza dover neanche toccare il dispositivo, e si verrà subito messi in contatto. Nessun rischio di premere qualcosa per sbaglio, tenere male il dispositivo in mano, togliere accidentalmente l’audio o il video.

La presenza del display, inoltre, permette di accedere ad una serie di contenuti video come i film o le serie tv di Amazon Prime Video e presto anche i contenuti di Netflix. Anche in questo caso, al contrario di quanto può accadere con uno smartphone o un tablet, si riduce al minimo il rischio di interruzioni, non si viene disturbati dalle notifiche e, soprattutto, non si deve tenere il dispositivo in mano.

E le videoricette? Ci sono quelle di GialloZafferano! Il dispositivo trasmette e voi, senza doverlo toccare o spostare, potete seguire passo dopo passo i passaggi per mettere alla prova le vostre capacità culinarie.