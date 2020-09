Amazon Echo Show supporterà presto Netflix

Matteo Tontini,

I possessori degli smart speaker Echo Show di Amazon saranno probabilmente felici di sapere che la società ha deciso finalmente di aggiungere il supporto a Netflix. Sebbene gli utenti siano stati finora in grado di riprodurre i contenuti Prime Video sullo schermo dell’altoparlante intelligente, l’assenza del re dello streaming si sentiva eccome. Ora, con il nuovo Echo Show 10, le cose dovrebbero cambiare.

Stando a quanto riferito da Amazon, gli utenti saranno in grado di utilizzare la propria voce per cercare e lanciare film e serie Netflix, in modo tale da guardarle sullo schermo da 10 pollici di Echo Show. La funzione, combinata alle caratteristiche del nuovo dispositivo presentato dall’azienda di Bezos, diventa più utile che mai. Mettiamo per esempio che un utente stia sbrigando le faccende di casa, cucinando o stirando i panni, quindi non fermo in un punto: grazie allo schermo motorizzato di Echo Show 10, che si basa su computer vision e analisi dell’audio, il display si sposterà verso di lui per non fargli perdere nemmeno una scena di ciò che sta guardando.

Echo Show 10 sarà in vendita in due colorazioni (antracite e bianco) al prezzo di 249,99 euro; la data di lancio per l’Italia non è ancora stata annunciata. A proposito del colosso dell’e-commerce, di recente è stata annunciata Amazon Luna, la piattaforma basata su cloud gaming che si prepara a concorrere con Google Stadia e Microsoft xCloud. Amazon ha inoltre presentato la versione rinnovata di uno dei suoi dispositivi più venduti, vale a dire la Fire TV Stick, annunciando anche una versione più economica, Fire TV Stick Lite.