Quante persone giocano a Fortnite: le cifre

Redazione Webnews,

Fortnite è il battle royale più amato dai videogamers. Ormai non ci sono dubbi e la crescita sin dal suo lancio è stata esponenziale. Sviluppato da Epic Games e People Can Fly, dal 2017 al 2020 il titolo ha appassionato non solo le nuove generazioni, coinvolgendo con il passare del tempo anche videogiocatori con più “esperienza”. Del resto, basta analizzare i numeri per capire che si sta parlando di un fenomeno che ha una portata difficilmente eguagliabile. Ma quanti giocatori vanta oggi Fortnite?

Quanti utenti giocano a Fortnite: i numeri

L’ultimo dato ufficiale a disposizione è quello di aprile, reso noto a maggio 2020: gli utenti registrati erano allora 350 milioni, con la concorrenza che rimane molto distanziata. Basti pensare, ad esempio, che nello stesso periodo Call of Duty Warzone non è riuscito ad andare oltre i 50 milioni di giocatori. I dati di Fortnite sono maggiormente significativi se si pensa che nonostante i tre anni di vita, il titolo non solo non ha visto ridursi la base di giocatori, ma anzi ha visto una costante crescita, innestandosi nell’Olimpo dei titoli più popolari di sempre al pari di Minecraft.

Il record di ore giocate

Tra i numeri impressionanti di Fortnite, che ha il grosso vantaggio di unire utenti multipiattaforma, ci sono quelli relativi al numero di ore giocate. Ebbene, secondo il calcolo di GAMEdigital, che è riuscita a sommare le ore pese dai giocatori all’interno del comparto PvP di Fortnite, il totale è di 10,4 milioni di anni complessivi. Fortnite è dunque il titolo più giocato di sempre e il totale delle ore supera addirittura l’età della razza umana, che è apparsa sul pianeta Terra circa 6 milioni di anni fa. In questa speciale classifica Fortnite precede World of Warcraft, che si ferma a 5,7 milioni di anni giocati, mentre al terzo posto si trova Overwatch con 1,5 milioni di anni giocati.

Il divario tra i primi due titoli non sembra amplissimo, ma se si pensa che il primo in classifica ha tre anni di vita mentre il secondo è in circolazione dai primi anni 2000 ci si rende meglio conto del rapporto. E non è tutto, perché Fortnite sta sbancando anche su Twitch, dove ha già accumulato qualcosa come 1,3 miliardi di visualizzazioni sulla base dei dati aggiornati a settembre 2020.