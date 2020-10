SEGA compie 60 anni e festeggia con offerte e giochi gratis

Massimo Reina,

Quest’anno SEGA ha compiuto sessantanni, e tra le iniziative intraprese dalla casa di Sonic per celebrare l’evento c’è n’è una che in questi giorni riguarda Steam. Gli utenti di questo servizio, infatti – ma solo per un periodo limitato – possono scaricare gratuitamente e tenerli per sempre nella loro libreria, sei videogiochi tra titoli rivisitati, prototipi e classici.

La lista dei giochi gratuiti

L’elenco dei sei giochi gratuiti, quattro dei quali già disponibili al download, comprende la mascotte, Sonic, protagonista dell’ottimo platform Sonic the Hedgehog 2, assieme a Nights Into Dreams, Armor of Heroes, gioco di battaglie di carri armati vecchio stile, e Endless Zone, sparatutto con navicella ispirato al vecchio Fantasy Zone del SEGA Master System.

Da domani saranno disponibili invece Streets of Kamurocho, picchiaduro a scorrimento orizzontale sulla falsariga del mitico Streets of Rage ma con protagonisti personaggi di Yakuza, e Golden Axed, prototipo del reboot della popolare serie di hack ‘n’ slash fantasy di SEGA.

Nel dettaglio:

• Sonic the Hedgehog 2

• Nights Into Dreams

• Armor of Heroes

• Endless Zone

• Streets of Kamurocho (disponibile dal 17 ottobre)

• Golden Axed (disponibile dal 18 ottobre)

Per scaricare i giochi basta registrarsi sul sito ufficiale raggiungibile tramite questo link e selezionare Steam come piattaforma prescelta. Completata l’associazione tra i due account può iniziare il download. Ma non è tutto: fino al 13 dicembre, SEGA attuerà una serie di sconti sui suoi giochi per PC. Per tutte le informazioni e il calendario delle offerte vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.