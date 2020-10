Xbox Series X, ecco la lista dei giochi al debutto

Matteo Tontini,

Xbox Series X (e Series S) supporterà la retrocompatibilità per far girare migliaia di titoli vecchi, quindi agli utenti non mancheranno certo giochi con cui divertirsi quando la piattaforma uscirà a novembre. Quelli più attesi, comunque, sono i titoli previsti per il lancio, di cui è ora disponibile l’elenco ufficiale.

Si tratta di 30 giochi, alcuni dei quali sono nuovi di zecca, altri sono invece titoli già usciti ma ottimizzati per le console di prossima generazione Microsoft (e verranno distribuiti il 10 novembre, lo stesso giorno in cui Series X e sua “sorella minore” debutteranno).

Tra questi, giochi come Yakuza: Like a Dragon e Assassins Creed Valhalla faranno il loro esordio il 10 novembre, mentre altri – come NBA 2K21 – sono stati pubblicati di recente per le piattaforme attuali (il 10 novembre, quindi, usciranno solo su quelle next-gen). La maggior parte dei giochi beneficerà anche della tecnologia Smart Delivery, il che significa che gli utenti potranno ottenere gratuitamente le versioni Xbox Series X e Series S qualora le avessero già acquistate o prevedessero di acquistarle per Xbox One. Infine, l’elenco seguente indica i titoli a cui si potrà giocare con un abbonamento Xbox Game Pass, se si preferisse non acquistarne una copia:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)