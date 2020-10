Google Stadia, si amplia il catalogo: annunciati 8 giochi Ubisoft

Massimo Reina,

Una delle maggiori critiche mosse in questi mesi a Google Stadia da parte dell’utenza è stata quella di non disporre di un adeguata libreria di giochi. Non che la ludoteca della famosa piattaforma di cloud streaming non avesse titoli disponibili.

Semplicemente, la scelta era limitata a poche decine di unità. Ma da qualche tempo l’azienda di Mountain View è corsa ai ripari, adottando una politica più “aggressiva” che l’ha portata negli ultimi mesi a stipulare una serie di accordi importanti con alcuni dei publisher più famosi, per portare su Google Stadia i loro giochi di maggior successo.

Tra queste aziende spicca Ubisoft, che ha svelato un elenco di otto titoli che andranno a supportare il nuovo servizio di streaming, ampliando un catalogo di giochi che relativamente alla sola società francese comprende delle prossime uscite e molte produzioni più recenti.

Gli otto giochi di Ubisoft in arrivo

Oltre quindi ai già annunciati inediti Watch Dogs: Legion (29 ottobre), Assassin’s Creed Valhalla (10 novembre) e Far Cry 6 (18 febbraio 2021), nei prossimi giorni su Stadia arriveranno ben otto videogame, per un totale di undici, che spaziano dalle avventure in terza persona agli sparatutto in soggettiva, fino a quel Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands che mischia sapientemente strategia e azione.

Nel dettaglio:

• Assassin’s Creed Origins

• Assassin’s Creed Syndicate

• Assassin’s Creed Unity

• Far Cry New Dawn

• Far Cry 5

• Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

• Watch Dogs

• Watch Dogs 2