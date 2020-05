Assassin’s Creed Valhalla è in preordine su Amazon

Redazione Webnews,

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Ubisoft, il nuovo e già attesissimo Assassin’s Creed Valhalla si svelato oggi con un primo video di gameplay mostrato in anteprima mondiale durante l’evento online Xbox Series X tenuto da Microsoft.

Il filmato – chiamarlo gameplay è un po’ esagerato visto che in quei 90 secondi di vero e proprio gameplay c’è ben poco – raggiunge esattamente lo scopo per cui è stato realizzato: farci innamorare del nuovo capitolo della serie di Assassin’s Creed e farci desiderare che la fine dell’anno sia già vicina.

Assassin’s Creed Valhalla non ha ancora una data di uscita. Ubisoft ha conferma che il titolo uscirà per le festività natalizie del 2020, riservandosi di comunicare la data ufficiale di rilascio a primavera inoltrata, forse anche più tardi, ma Amazon ha già lanciato i preordini del nuovo titolo, inserendo come data indicativa di uscita il 31 dicembre 2020.

La data verrà aggiornata non appena arriverà l’ufficialità di Ubisoft, ma già da oggi ci si può assicurare una copia fisica di Assassin’s Creed Valhalla con la certezza che ci verrà recapitata a casa il giorno esatto dell’uscita, come accade sempre con Amazon e i nuovi videogiochi in uscita.

Due le edizioni disponibili per PlayStation 4 e Xbox One. La Limited Edition include il gioco e una serie di contenuti aggiuntivi:

il pacchetto Insediamento del Berserker

il lupo destriero Hati

un set di rune

missione bonus: La via del Berserker

La Gold Edition, invece, oltre al gioco include l’immancabile Season Pass che darà accesso gratuito ai DLC che arriveranno nei mesi successivi all’uscita del gioco.

La versione di Assassin’s Creed Valhalla per PlayStation 4 e Xbox One sarà compatibile anche con le due nuove console di Sony e Microsoft, PlayStation 5 e Xbox Series X. Il preordine del titolo su Amazon garantirà l’acquisto del titolo al prezzo più basso. L’addebito verrà effettuato da Amazon soltanto al momento della spedizione.