Gran Turismo 7, tra passato e futuro su PlayStation 5

Massimo Reina,

La storica serie Gran Turismo è una delle più amate dal pubblico appassionato di giochi di guida. Per questo il suo futuro approdo su PlayStation 5 sta già alimentando i sogni e le speranze di chi la segue con passione sin dal debutto sulla prima console targata Sony.

Di Gran Turismo 7 si conosce ancora poco, se non che potrebbe rivelarsi un vero e proprio tributo al mondo delle quattro ruote, conoscendo la grande passione del suo creatore, Kazunori Yamauchi, e quella del suo staff. Il titolo sviluppato da Polyphony Digital ripartirà da una formula ormai collaudata, senza però rinunciare a innovare alcuni aspetti del gameplay in relazione alle caratteristiche del nuovo hardware a disposizione.

L’obiettivo è lasciare il segno sulle esperienze di guida dell’utente coinvolgendo periferiche come il DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5. Tramite i suoi grilletti adattivi si potranno per esempio avvertire la differenza del peso del freno a diversi livelli di sensibilità e le vibrazioni dell’ABS su differenti tipi di auto.

Attraverso il feedback atipico, invece, ottenere la sensazione del contatto degli pneumatici con la strada e le piccole irregolarità del fondo stradale, mentre con il Tempest 3D AudioTech (con auricolari compatibili), la posizione delle altre auto attorno tramite l’audio. Il comparto grafico farà poi il resto, forte di Ray tracing e supporto per 4K, HDR e frequenza fotogrammi mirata di 60FPS.

Gran Turismo 7, la data di rilascio

Il nuovo capitolo di Gran Turismo rappresenterà probabilmente la sintesi dell’intera saga, che ripartendo dall’ultimo capitolo cercherà di migliorare il franchise con un miglior comparto tecnico, un maggior spazio per le modalità single player e qualche novità nelle meccaniche. Il gioco sarà disponibile nel 2021, in data ancora da definire, in esclusiva PlayStation 5.