Assassin’s Creed Valhalla, la furia norrena si abbatte su PS5

Massimo Reina,

La storica serie Assassin’s Creed è pronta a esordire su PlayStation 5 con l’ultimo capitolo, stavolta ambientato durante l’epoca dei vichinghi.

Il titolo vedrà infatti protagonista Eivor, un leggendario guerriero norvegese che parteciperà all’invasione dell’Inghilterra, all’epoca divisa in più stati, da parte dei norreni, nel corso dei brutali anni dei Secoli Bui del IX secolo.

Il giocatore potrà scegliere inizialmente il sesso del personaggio di Eivor, senza per questo influire sul susseguirsi degli avvenimenti della trama. Quest’ultima potrà essere invece condizionata in alcuni casi attraverso una serie di risposte o di azioni predefinite selezionabili liberamente.

Durante l’avventura, che si svolgerà all’interno di un misterioso open world, il videogamer potrà agire esattamente come negli altri giochi della saga, esplorando vasti ambienti, interagendo con essi o con altri personaggi, e così via.

Il Assassin’s Creed Valhalla non mancheranno ovviamente i combattimenti, arricchiti in questo capitolo da un sistema di crescita del protagonista in stile RPG, e da nuove funzionalità come i raid e il dual wielding.

Assassin’s Creed Valhalla, la data di rilascio

Il gioco uscirà in tutto il mondo il 10 novembre 2020 su tutte le principali piattaforme, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, e Stadia. Assassin’s Creed Valhalla sarà anche disponibile su Amazon Luna quando verrà lanciato il canale Ubisoft.