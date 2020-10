Come richiedere il Bonus PC e Internet fino a 500 euro

Redazione Webnews,

Il Bonus PC e Internet 2020 è diventato finalmente realtà. A partire da queste ore è possibile effettuare la richiesta per ottenere il bonus di 500 euro (importo massimo) da usufruire per avere una connessione internet con velocità di almeno 30 Mbit/s e per l’acquisto di un tablet o di un PC.

Il bonus, frutto di un pacchetto di aiuti europei da 204 milioni di euro approvati per l’Italia, è destinato alla famiglia che hanno un reddito ISEE inferiore a 20mila euro e che, tra lo smart working sempre più diffuso e la didattica a distanza, devono poter essere messe in condizioni di non rimanere indietro.

Rispetto a quanto trapelato pochi mesi fa, il governo italiano ha deciso di semplificare il più possibile la procedura per richiedere il Bonus PC e Internet 2020, stabilendo che i canali di richiesta siano gli operatori telefonici che hanno aderito all’iniziativa, da Vodafone a Tim, passando per WINDTRE e Fastweb, tramite i canali messi a disposizione dagli stessi: sito internet, assistenza clienti telefonica o negozi fisici.

Bonus PC e Internet fino a 500 euro. I requisiti

La richiesta del bonus Bonus PC e Internet 2020 può essere fatta dalle famiglie con ISEE fino a 50mila euro, ma l’entità del bonus sarà diversa a seconda della fascia in cui si rientra:

le famiglie con ISEE fino a 50.000 euro possono ottenere un bonus di 200 euro per attivare nuovi collegamenti a internet veloce o per passare a collegamenti in grado di garantire prestazioni più efficaci (fino a 30-100 Mbps e da 30-100 a più di 100 Mbps fino a 1 Gbps);

le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro possono richiedere un ulteriore bonus pari a 300 euro, per ottenere in comodato d’uso un tablet di fascia media o un pc.

Come richiedere il Bonus PC e Internet 2020

Come anticipato in apertura, la richiesta del bonus va presentata agli operatori telefonici che hanno aderito all’iniziativa. Di seguito vi proponiamo i link rapidi per accedere alle informazioni fornite da ciascun operatore per la presentazione delle domande:

È riconosciuto un solo bonus pc e internet per nucleo familiare e il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività.

Nel caso di recesso dal contratto per il passaggio ad altro operatore, il beneficiario manterrà il tablet o il personal computer fornito dall’operatore originario. L’operatore subentrante fornirà solo il servizio di connettività per l’ammontare residuo del voucher.