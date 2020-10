vivo sbarca in Europa: ecco tutti i nuovi smartphone

Redazione Webnews,

vivo, l’azienda cinese che dal 2011 produce smartphone e accessori per telefoni cellulari apprezzati da oltre 370 milioni di persone in tutto il Mondo, è sbarcata finalmente in Italia – e in altri 5 Paesi europei – e per segnare questo ingresso storico nel nostro mercato ha presentato la sua prima line-up di smartphone per i consumatori europei, portando anche in Italia uno smartphone top di gamma e dispositivi di fascia media accessibili a tutti.

Il non plus ultra della linea europea di vivo è rappresentata dal potente vivo X51 5G, frutto dell’impegno di vivo per un design incentrato sull’utente e sull’innovazione. Il comparto fotografico all’avanguardia e le prestazioni senza precedenti, unite ad un design raffinato – perchè anche l’occhio vuole la sua parte, questo è innegabile – fanno di questo nuovo dispositivo un pericoloso avversario per i marchi che già da tempo sono leader in Europa.

Queste le specifiche del dispositivo:

vivo X51 5G: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10 con Funtouch OS 10

: Android 10 con Funtouch OS 10 Display : AMOLED 6,56”, FHD+ (1080x2376p), 398ppi, 19,8:9, HDR10+, refresh 90Hz, campionamento 180Hz, 1300nits (max), contrasto 6.000.000:1

: AMOLED 6,56”, FHD+ (1080x2376p), 398ppi, 19,8:9, HDR10+, refresh 90Hz, campionamento 180Hz, 1300nits (max), contrasto 6.000.000:1 Dimensioni : 158,46 x 72,8 x 8,04 mm

: 158,46 x 72,8 x 8,04 mm Peso : 181,5 g

: 181,5 g Processore : Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Octa-core

: Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Octa-core GPU : GPU Adreno 620

: GPU Adreno 620 RAM : 8GB LPDDR4X

: 8GB LPDDR4X Archiviazione : 256GB UFS2.1

: 256GB UFS2.1 Fotocamera frontale : 32MP f/2.4, focale 25mm, pixel da 0,8μm (Face-Unlock)

: 32MP f/2.4, focale 25mm, pixel da 0,8μm (Face-Unlock) Fotocamera principale : 48MP f/1.6, focale 26mm (Gimbal Camera), 13MP f/2.46, focale 50mm (Portrait Camera), 8MP f/2.2, focale 16mm (Ultra-wide 120°), 8MP f/3.4, focale 135mm (Teleobiettivo)

: 48MP f/1.6, focale 26mm (Gimbal Camera), 13MP f/2.46, focale 50mm (Portrait Camera), 8MP f/2.2, focale 16mm (Ultra-wide 120°), 8MP f/3.4, focale 135mm (Teleobiettivo) Batteria : 4.315 mAh

: 4.315 mAh Connettività : 2G / 3G / 4G / 4G+ / 5G sub.6 SA-NSA, WiFi 5 (ac) dual-band MIMO, Bluetooth 5.1, NFC

: 2G / 3G / 4G / 4G+ / 5G sub.6 SA-NSA, WiFi 5 (ac) dual-band MIMO, Bluetooth 5.1, NFC Porte : USB-C 2.0 con supporto OTG e ricarica inversa

: USB-C 2.0 con supporto OTG e ricarica inversa Sensori : Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro, Sensore di temperatura di colore

: Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro, Sensore di temperatura di colore Autenticazione : lettore di impronta sotto al display e Face-Unlock

: lettore di impronta sotto al display e Face-Unlock Audio: Hi-Fi con chip AK4377A, certificazione Hi-Res Audio

vivo X51 5G è disponibile a partire da oggi, e in esclusiva nei negozi e sullo store online di Euronics, al prezzo consigliato di 799 euro.

Sono tre, invece, i dispositivi di fascia media annunciati oggi e rivolti ad un pubblico più giovane: Y70, Y20s e Y11s. Ecco le schede tecniche:

vivo Y70: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10 con Funtouch OS 11

: Android 10 con Funtouch OS 11 Display : AMOLED 6,44”, FHD+ (1080x2400p), 408ppi, 20:9

: AMOLED 6,44”, FHD+ (1080x2400p), 408ppi, 20:9 Dimensioni : 161×74,08×7,83mm

: 161×74,08×7,83mm Peso : 171 g

: 171 g Processore : Qualcomm Snapdragon 665 (11nm)

: Qualcomm Snapdragon 665 (11nm) GPU : GPU Adreno 610

: GPU Adreno 610 RAM : 8GB LPDDR4X

: 8GB LPDDR4X Archiviazione : 128GB UFS2.1 (espandibile fino a 1TB)

: 128GB UFS2.1 (espandibile fino a 1TB) Fotocamera frontale : 16MP f/2.0, focale 28mm (Face-Unlock)

: 16MP f/2.0, focale 28mm (Face-Unlock) Fotocamera principale : 48MP f/1.8, focale 25mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh, 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm

: 48MP f/1.8, focale 25mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh, 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm Batteria : 4.100 mAh

: 4.100 mAh Connettività : 2G / 3G / 4G / 4G+, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

: 2G / 3G / 4G / 4G+, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0, NFC Porte : USB-C 2.0 con supporto OTG

: USB-C 2.0 con supporto OTG Sensori : Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro

: Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro Autenticazione: lettore di impronta sotto al display e Face-Unlock

vivo Y20s: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10 con Funtouch OS 11

: Android 10 con Funtouch OS 11 Display : IPS 6,51”, HD+ (720x1600p), 269ppi, 20:9

: IPS 6,51”, HD+ (720x1600p), 269ppi, 20:9 Dimensioni : 164,41×76,32×8,41mm

: 164,41×76,32×8,41mm Peso : 192,3 g

: 192,3 g Processore : Qualcomm Snapdragon 460 (11nm)

: Qualcomm Snapdragon 460 (11nm) GPU : GPU Adreno 610

: GPU Adreno 610 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Archiviazione : 128GB UFS2.1 (espandibile fino a 256 GB)

: 128GB UFS2.1 (espandibile fino a 256 GB) Fotocamera frontale : 8MP, f/1.8 focale 24mm (Face-Unlock)

: 8MP, f/1.8 focale 24mm (Face-Unlock) Fotocamera principale : 13MP f/2.2, focale 27mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh, 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm

: 13MP f/2.2, focale 27mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh, 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Connettività : 2G / 3G / 4G, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0

: 2G / 3G / 4G, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0 Porte : USB-C 2.0 con supporto OTG

: USB-C 2.0 con supporto OTG Sensori : Luminosità, Prossimità, Giroscopio (virtuale), Acceleromentro, Magnetometro

: Luminosità, Prossimità, Giroscopio (virtuale), Acceleromentro, Magnetometro Autenticazione: lettore di impronta su tasto di accensione e Face-Unlock

vivo Y11s: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10 con Funtouch OS 11

: Android 10 con Funtouch OS 11 Display : IPS 6,51”, HD+ (720x1600p), 269ppi, 20:9

: IPS 6,51”, HD+ (720x1600p), 269ppi, 20:9 Dimensioni : 164,41×76,32×8,41mm

: 164,41×76,32×8,41mm Peso : 192,3 g

: 192,3 g Processore : Qualcomm Snapdragon 460 (11nm)

: Qualcomm Snapdragon 460 (11nm) GPU : GPU Adreno 610

: GPU Adreno 610 RAM : 3GB LPDDR4X

: 3GB LPDDR4X Archiviazione : 32GB UFS2.1 (espandibile fino a 256 GB)

: 32GB UFS2.1 (espandibile fino a 256 GB) Fotocamera frontale : 8MP f/1.8, focale 24mm (Face-Unlock)

: 8MP f/1.8, focale 24mm (Face-Unlock) Fotocamera principale : 13MP f/2.2, focale 27mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh

: 13MP f/2.2, focale 27mm, 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Connettività : 2G / 3G / 4G, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0

: 2G / 3G / 4G, WiFi 5 (ac) dual-band, Bluetooth 5.0 Porte : USB-C 2.0 con supporto OTG

: USB-C 2.0 con supporto OTG Sensori : Luminosità, Prossimità, Giroscopio (virtuale), Acceleromentro, Magnetometro

: Luminosità, Prossimità, Giroscopio (virtuale), Acceleromentro, Magnetometro Autenticazione: lettore di impronta su tasto di accensione e Face-Unlock

vivo Y70 è in vendita da oggi al prezzo consigliato di 269 euro, mentre vivo Y20s a partire da 179 euro. vivo Y11s, invece, sarà disponibile a partire dal 10 novembre al prezzo consigliato di 149 euro.