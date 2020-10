Netflix gratis due giorni in India per un evento

Matteo Tontini,

Netflix sta programmando un evento che consentirà ai non abbonati in India di riprodurre in streaming l’intera libreria della piattaforma, per due giorni interi. In sostanza, le persone potranno provare il servizio senza un abbonamento per un periodo limitato di tempo.

Di recente, la società ha deciso di eliminare la prova gratuita, che consentiva a chiunque di sperimentare la piattaforma per 30 giorni. Una scelta che potrebbe essere stata presa per limitare i “furbetti” che di mese in mese attivavano un account gratuito utilizzando un indirizzo e-mail sempre diverso dal precedente. Inoltre, il colosso dello streaming ritiene che non serva più un periodo di prova per capire cosa offra e come funzioni.

Netflix ha scelto così di concentrarsi su metodi di marketing alternativi per accumulare nuovi abbonati. L’amministratore delegato Greg Peters avrebbe confermato quindi l’evento nel corso di una riunione sugli utili del terzo trimestre: l’ha chiamato StreamFest e per il momento è previsto soltanto in India. Secondo quanto riportato da Variety, prenderà il via il prossimo 4 dicembre. Non è chiaro, quindi, se l’evento sarà riproposto anche in altri paesi, come gli Stati Uniti e qualcuno di quelli europei, ma non è certo da escludere una possibilità simile. Un portavoce dell’azienda avrebbe dichiarato:

Siamo sempre alla ricerca di diverse promozioni per attirare nuovi membri e offrire loro un’ottima esperienza Netflix.

La società sta sperimentando promozioni del servizio alternative, incluso il lancio di una sezione con contenuti gratuiti per gli utenti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento. Ecco i film e le serie TV disponibili.