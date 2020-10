Fortnite, l’aggiornamento 14.40 dà il via all’evento di Halloween

Massimo Reina,

Fortnite si prepara ad Halloween con un aggiornamento che, oltre a eventi a tema, riduce lo spazio occupato dal gioco sul disco rigido (su PC), corregge alcuni bug e introduce una manciata di contenuti inediti.

L’incubo 2020, la vendetta di Mida

Dal 21 ottobre al 3 novembre, torna Fortnite: l’incubo, con La vendetta di Mida. La peculiarità di questa modalità, che porterà nel battle royale tante sfide, ricompense e skin esclusive a tema, consiste nel fatto che una volta eliminato durante una fase di gioco in singolo, a coppie o a squadre, l’utente potrà tornare nuovamente in battaglia come spirito.

In questa “forma” potrà quindi unirsi ad altre ombre, e utilizzare una serie di curiose abilità ultraterrene, come per esempio quella di poter “possedere” i veicoli, per puntare alla Vittoria Spettrale. D’altronde, si dice, se non puoi batterli, unisciti a loro!

Party dell’altro mondo

Protagonista dell’evento Fortnite: l’incubo di quest’anno sarà la superstar mondiale del reggaeton e quattro volte vincitore Latin GRAMMY Award, J Balvin, che si esibirà in una performance speciale in Party Reale con le sue hit più famose e il debutto di un nuovo brano con Sech. La festa comincerà sul Palco principale di Party Reale il 1° novembre alle 02:00 ora italiana.

Altri contenuti dell’update

Ma l’aggiornamento introduce nel gioco anche altre novità, oltre a una serie di fix ad alcuni bug delle isole, in oggetti e armi, e in dispositivi, in particolare al fastidioso problema per cui il B.R.U.T.O. non subiva danno dal Volume di danni.

Come si legge nella nota pubblicata sul sito di Epic Games, con l’update arrivano poi nuovi contenuti per i prefabbricati e le gallerie, come la terza Torta di compleanno di Fortnite alla Galleria oggetti interno residenziale, o Acqua di palude alla Galleria cubo elementale.

Per Salva il Mondo, la campagna PvE cooperativa di azione e costruzione, vengono invece confermate le novità relative ai personaggi Corvo e A.C. Trovasangue. Infine, l’aggiornamento 14.40 di Fortnite riduce le dimensioni del gioco sull’hard disk di circa 60GB in meno rispetto alla versione precedente, per ottimizzare lo spazio complessivo su PC, e per migliorare il caricamento in generale.