Samsung Galaxy A42 5G arriva in Italia

Redazione Webnews,

Lo smartphone 5G più economico di casa Samsung, il nuovo Galaxy A42 5G, sbarca finalmente anche in Italia. Oggi il colosso sudcoreano ha confermato che noi utenti italiani dovremo attendere ancora solo qualche giorno: a partire dalla fine di ottobre il Samsung Galaxy A42 5G sarà in vendita sul sito ufficiale di Samsung ed in esclusiva per Vodafone a partire da 369,90 euro.

Il fatto che il nuovo dispositivo sia economico non significa che sia poco potente. Anzi. Il Galaxy A42 5G può vantare un display Super AMOLED HD+ da 6,6″, processore Qualcomm SM7225-2-AB Dual Core e 4 GB di RAM, ma anche un potente batteria da 5.000 mAh e un sistema a doppia fotocamera da 48 MP e fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP.

Lo spazio di archiviazione è assolutamente in linea con quello di dispositivi ben più blasonati, 128 GB, ma può essere esteso fino a 1 TB tramite scheda MicroSD.

Samsung Galaxy A42 5G: la scheda tecnica

Schermo : Super AMOLED HD+ da 6,6″ Infinity-U

: Super AMOLED HD+ da 6,6″ Infinity-U Processore : Qualcomm SM7225-2-AB Dual Core 2.2 GHz + Hexa Core 1.8 GHz

: Qualcomm SM7225-2-AB Dual Core 2.2 GHz + Hexa Core 1.8 GHz Memoria : 128 GB

: 128 GB RAM : 4 GB

: 4 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 48 MP AF (F1.8) + 8 MP FF (F2.2) +

5 MP FF (F2.4) + 5 MP FF (F2.4)

: 48 MP AF (F1.8) + 8 MP FF (F2.2) + 5 MP FF (F2.4) + 5 MP FF (F2.4) Fotocamera frontale : 20 MP FF (F2.2)

: 20 MP FF (F2.2) Dimensioni : 164,4 x 75,9 x 8,6 mm

: 164,4 x 75,9 x 8,6 mm Peso : 193 grammi

: 193 grammi Ricarica : Ricarica rapida a 15 W

: Ricarica rapida a 15 W Sicurezza: Lettore di impronte digitali sullo schermo

Tre le colorazioni disponibili per il Samsung Galaxy A42 5G: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.