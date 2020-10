WhatsApp, ora puoi silenziare le chat per sempre

Matteo Tontini,

Di recente è stata introdotta in WhatsApp una novità piccola, ma sicuramente apprezzata dagli utenti: la possibilità di rendere silenziosa una chat a tempo indeterminato. Non è raro, infatti, che le persone entrino a far parte di gruppi di cui non gli interessa leggere ogni messaggio, come quelli in cui si organizzano feste di compleanno, e passino allo step successivo: ammutolire la chat.

La novità è stata più volte oggetto di rumor grazie alle versioni beta (le prime tracce risalgono alla scorsa estate) e ora è finalmente disponibile nelle versioni stabili di WhatsApp, sia Android che iOS. Come si fa a silenziare per sempre una chat?

Il procedimento è invariato: basta andare nelle impostazioni della chat che si desidera ammutolire (sia di gruppo che singola) e selezionare la nuova opzione “Sempre”. Quest’ultima, in sostanza, rimpiazza la precedente scelta che consentiva di rendere muta una chat per 1 anno. Quindi le nuove opzioni disponibili saranno precisamente “8 Ore”, “1 Settimana” e “Sempre”. Qualora si desiderasse ridare “voce” alla chat, c’è sempre la possibilità di togliere il silenzioso.

A proposito della nota app di messaggistica istantanea, ora i clienti business di WhatsApp possono fare acquisti dalle chat. Una soluzione che potrebbe favorire non poco utenti e aziende in questo periodo di pandemia, soprattutto dal punto di vista del servizio clienti. Il metodo di acquisto, peraltro, sembrerebbe semplicissimo: alle persone basterà inviare un messaggio alle aziende per vedersi recapitare il link al catalogo dei prodotti disponibili. Quindi gli utenti potranno aggiungere articoli al carrello ed effettuare gli acquisti direttamente tramite l’applicazione.