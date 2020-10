Tablet Fire di Amazon, migliorato il controllo delle smart home

Redazione Webnews,

I possessori di un tablet Fire di Amazon e di dispositivi intelligenti per la casa posso finalmente godere di uno strumento più semplice e pratico per gestire il proprio sistema domestico collegato alla rete.

Amazon ha presentato un nuovo pannello di controllo per i dispositivi Fire che, finalmente, raggruppa tutti i dispositivi collegati in un’unica schermata e in un’unica applicazione. Si tratta di Smart Home, che va a posizionarsi con una pratica scorciatoia nella parte in alto a sinistra della barra di navigazione dei tablet Fire.

Un semplice tap sulla scorciatoia Smart Home darà l’accesso rapido alla dashboard che conterrà tutti i controlli di cui si può aver bisogno: da lì si potranno accendere e spegnere le luci di casa o le prese smart plug collegate, controllare le videocamere collegate al sistema e regolare il termostato.

La parte superiore della schermata conterrà anche l’accesso rapido agli ultimi dispositivi utilizzati e in questo modo si avrà la certezza che, ad esempio, la luce che utilizziamo maggiormente sarà la prima cosa che vedremo. Il nuovo aggiornamento, parola di Amazon, è in corso di rilascio in queste ore.