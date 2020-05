Amazon svela il nuovo tablet Fire HD 8

Redazione Webnews,

La famiglia dei tablet targati Amazon si arricchisce oggi di un dispositivo ancora più potente, il nuovo Fire HD 8, che va a sostituire fin da subito lo stesso modello attualmente in commercio.

Il nuovo Fire HD 8 arriva potenziato sotto tutti i punti di vista, o quasi. Lo schermo brillante da 8” (1280 x 800) ad alta definizione e con oltre un milione di pixel non disorienterà troppo chi stava valutando l’acquisto del modello precedente, ma è sotto la scocca che si nasconde la maggiore potenza: prestazioni più veloci del 30% grazie a un processore quad-core da 2.0 GHz e 2GB di RAM e fino a 64 GB di archiviazione, espandibile fino ad 1 TB grazie a una scheda microSD.

Lo spazio di archiviazione, però, diventa illimitato sul cloud per tutti i contenuti Amazon e le fotografie realizzate con i tablet Fire, anche ovviamente quelle scattate coi modelli precedenti.

La batteria è ancora più potente e garantisce fino a 12 ore di utilizzo con una sola carica, mentre per la ricarica troviamo un comodo cavo USB-C. Alle caratteristiche già note ai possessori di un tablet Fire HD di Amazon – accesso a milioni di film, serie TV, canzoni, eBook Kindle, riviste, app e giochi, ma anche le funzionalità esclusive di Amazon come Per te, X-Ray, Family Library e Blue Shade – si aggiunge una nuova modalità gioco che permette di disabilitare in automatico tutte le notifiche per evitare qualsiasi tipo di distrazione mentre si sta giocando.

Il nuovo Fire HD 8 è totalmente compatibile non soltanto con Amazon Prime Video, ma anche con servizi di streaming come Disney+ e Netflix e i tanto popolari servizi di videochiamata come Zoom e Skype, senza dimenticare la possibilità di effettuare videochiamate con gli altri dispositivi targati Amazon e dotati di schermo, come Echo Show 8 e Echo Show 5.

Ultimo, ma non meno importante, il prezzo: la versione base di Fire HD 8, quella con 32 GB di spazio di archiviazione, è in vendita a soli 99,99 euro. I preordini possono essere effettuati a partire da oggi, mentre le spedizioni inizieranno il 3 giugno 2020.