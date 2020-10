UPlay Plus diventa Ubisoft Plus: arrivano Stadia e Luna

Redazione Webnews,

Ubisoft ha deciso di rivedere il proprio servizio in abbonamento e di mettere in chiaro fin dal nome che il già popolare UPlay Plus è un prodotto targato Ubisoft: a partire dal 10 novembre prossimo, infatti, il servizio diventerà Ubisoft Plus e introdurrà una serie di novità di rilievo, a cominciare dall’integrazione con Google Stadia e Amazon Luna.

A partire da 14,99 euro al mese Ubisoft Plus fornirà accesso illimitato ad oltre 100 titoli per PC, proprio come ha fatto per questo ultimo anno, ma questi stessi titoli saranno giocabili anche su Google Stadia entro la fine del 2020 e su Amazon Luna a partire dal prossimo novembre.

Il catalogo dei titoli disponibili è pressoché invariato ed include tutti i titoli targati Ubisoft. La novità, però, è che tra una manciata di giorni saranno inclusi in Ubisoft Plus anche i titoli più recenti, dall’attesissimo Assassin’s Creed Valhalla al nuovo Watch Dogs: Legion.

L’abbonamento ad Ubisoft Plus non andrà a sostituire la sottoscrizione Stadia Pro o il canale Luna Plus, ma fornirà agli utenti delle due piattaforme un’opzione in più tra cui scegliere. Va da sé che si potranno tenere attivi tutti e tre gli abbonamenti per avere una maggiore varietà di titoli.