Fortnite, ecco l’isola creativa dedicata a Biden

È proprio vero che ci sono milioni di modi per ricevere consensi quando si conduce una campagna elettorale. Ne è un esempio l’Isola creativa in Fortnite dedicata a Joe Biden, sfidante democratico dell’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Andando nella modalità Creativa del gioco, è possibile raggiungere l’ambientazione personalizzata nota come “Build Back Better with Biden” attraverso il codice 0215-4511-1823. Una volta lì, i giocatori avranno la possibilità di cimentarsi in diverse sfide legate al programma socio economico del candidato alla presidenza degli Stati Uniti: per esempio, si dovranno installare pannelli solari, costruire strutture per la diffusione del 5G e ripulire fiumi contaminati dai rifiuti. È possibile dare un’occhiata al trailer riportato qui sotto per capire meglio di cosa stiamo parlando.

Questa non è la prima campagna elettorale di Biden e Harris (la sua vice) che si basa sui videogiochi. Qualcosa di simile è infatti già possibile trovare in Animal Crossing. Anche altri democratici stanno usando il mondo del gaming per ottenere i voti: per esempio, la politica e attivista Alexandria Ocasio-Cortez si è recentemente affidata allo streaming del popolare Among Us per ispirare gli elettori.

Difficile dire se la mossa funzionerà o meno, ma sfruttare Fortnite è indubbiamente un modo intelligente per raggiungere i giovani e i giovanissimi (visto poi il gran successo del gioco in quella fascia di età). Soprattutto mostra fino a che punto il team di Biden stia cercando di corteggiare gli elettori durante una pandemia, quando le manifestazioni live non sono consentite ed è difficile raggiungere il pubblico fisicamente.