Catalogo Disney+: serie TV e film novembre 2020

Disney+ si prepara ad accogliere nuovi contenuti a novembre 2020, per andare a rafforzare il suo catalogo ancora giovane.

Se alla fine di ottobre abbiamo assistito al debutto della seconda stagione di The Mandalorian, per tutto il mese di novembre lo show di Star Wars farà compagnia ai suoi fan con un episodio a settimana. Tra le new entry del penultimo mese dell’anno vale la pena menzionare il film natalizio Noelle, con protagonista Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Kringle (ovvero la figlia di Babbo Natale). Ad affiancarla ci sono Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine e Julie Hagerty.

Tra le serie TV in arrivo si annovera invece I Cavalieri di Castelcorvo, primo show italiano prodotto da Disney+ incentrato su un gruppo di amici che, nel borgo laziale citato nel titolo, si troveranno a scoprire un mondo di magie, enigmi e pericoli in agguato.

Inoltre, Disney+ aggiunge al suo catalogo tutte le stagioni di C’era una volta, serie ABC di successo ispirata alle favole. Fanno infine il loro ingresso sulla piattaforma Frozen – Le avventure di Olaf, cortometraggio dedicato al pupazzo di neve amico di Anna e Elsa, e lo show originale Ecco i Muppet, con protagonisti i simpatici pupazzi parlanti creati da Jim Henson.

Catalogo Disney+: uscite di novembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Netflix di novembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

Ecco i Muppet (stagione 1) – 6 novembre

I Cavalieri di Castelcorvo (stagione 1) – 6 novembre

Da non credere! (stagione 1) – 13 novembre

Serie TV non originali

C’era una volta (stagioni 1-7) – 20 novembre

Film originali

Noelle – 27 novembre

Black Beauty – 27 novembre

Film non originali

Animazione

Frozen – Le avventure di Olaf (cortometraggio) – 6 novembre

Lego Star Wars – Christmas special – 17 novembre

Il meraviglioso mondo di Topolino – 18 novembre

Documentari e reality show

Terra chiama Ned (episodi 1-20) – 13 novembre

Pixar – Dietro le quinte – 13 novembre

Marvel’s 616 (stagione completa) – 20 novembre