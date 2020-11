Catalogo Sky e NOW TV: serie TV e film novembre 2020

Matteo Tontini,

Sky (e in parte la piattaforma NOW TV) a novembre 2020 si prepara ad accogliere nuove interessanti novità, tra cui spiccano Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Joker e Ad Astra.

Il primo è un film del 2019 e segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, col compito di costruire una vettura in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l’avversaria Ferrari. Il secondo è una reinterpretazione in chiave psicologica dell’acerrimo nemico di Batman, interpretato da uno strepitoso Joaquin Phoenix (sarà disponibile su Mediaset Premium). Il terzo, infine, racconta la storia di un ingegnere spaziale che attraversa il Sistema Solare alla ricerca del padre scomparso, ma scopre che qualcosa minaccia la sopravvivenza dell’umanità.

Gli appassionati di cinema italiano potranno inoltre godersi Tolo Tolo, ultimo film di Checco Zalone (che ha sbancato al botteghino). Da segnalare, inoltre, In viaggio verso un sogno tra le commedie interessanti di novembre 2020 su Sky e NOW TV: la pellicola racconta la storia di un ragazzo affetto da sindrome di Down che vuole diventare un wrestler professionista.

Sul fronte serie TV vale invece la pena citare Romulus, produzione originale di Matteo Rovere che narra le vicende precedenti alla nascita di Roma, nell’VIII secolo a.C. (verranno distribuiti due episodi a settimana). Anche la quarta stagione di Fargo potrebbe essere molto attesa dai fan: stavolta le puntate sono ambientate nella Kansas City degli anni ’50, dove prenderà il via una nuova storia con nuovi protagonisti.

Catalogo Sky: uscite di novembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Sky di novembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Film

Operazione Hmmingbird – È tutto appeso a un filo – 1 novembre

Le Mans ’66 – La Grande Sfida – 2 novembre

Le regine del crimine (Mediaset Premium) – 3 novembre

Jesus Rolls – Quintana è tornato! – 4 novembre

Galveston – 5 novembre

Lo stalker della stanza accanto – 7 novembre

Alice e il sindaco – 8 novembre

Tolo Tolo – 9 novembre

Submergence – 10 novembre

Il mio capolavoro – 11 novembre

Il mistero degli arbitri addormentati – 12 novembre

Joker (Mediaset Premium) – 13 novembre

Doppio sospetto – 15 novembre

The Room – La stanza del desiderio – 17 novembre

Una notte di 12 anni – 18 novembre

The Elevator – 19 novembre

In viaggio verso un sogno – 20 novembre

American animals – 22 novembre

Ad Astra – 23 novembre

La dea fortuna (Mediaset Premium) – 24 novembre

Vulnerabili – 25 novembre

Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro – 27 novembre

Criminali come noi – 28 novembre

Young One – L’ultima generazione – 29 novembre

L’uomo del labirinto – 30 novembre

Serie TV

Animal Kingdom (stagione 5) – 4 novembre

Claws (stagione 4) – 4 novembre

Romulus (stagione 1) – 6 novembre

Supergirl (stagione 5, episodi 16-19) – 7 novembre

Young Sheldon (stagione 3, episodi 11-21) – 8 novembre

Fargo (stagione 4) – 16 novembre

The Flash (stagione 6, episodi 16-19) – 17 novembre

Batwoman (stagione 1, episodi 16-20) – 19 novembre

Deadly Tropics (stagione 1) – 19 novembre

This Is Us (stagione 5) – 24 novembre

Grey’s Anatomy (stagione 17) – 24 novembre

Riviera (stagione 3) – 25 novembre