WhatsApp, arrivano i messaggi che spariscono dopo 7 giorni

Massimo Reina,

WhatsApp si adegua ai tempi e alla concorrenza e dopo l’opzione per silenziare definitivamente una chat, introduce una nuova funzione che permette di inviare i cosiddetti messaggi effimeri. In pratica, se un utente decide di attivarla, i nuovi messaggi che invierà in una chat non saranno più visibili dopo sette giorni. L’azienda ha spiegato che la funzione si è resa necessaria per la sempre maggiore necessità da parte di chi utilizza l’applicazione di messaggistica istantanea, di poter fruire anche di conversazioni più “leggere e privata”.

WhatsApp, come funzionano i messaggi effimeri

La nuova caratteristica sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese e, come riporta la FAQ ufficiale di WhatsApp, funzionerà in questo modo: quando l’utente renderà questa opzione attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni.

La selezione più recente controllerà tutti i messaggi nella chat, ma non riguarderà ovviamente i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri. Nelle chat individuali entrambi gli interlocutori potranno attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, invece, la funzione potrà essere utilizzata solo dagli amministratori.

Nel dettaglio:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup.

I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Trasmissione e cancellazione dei file multimediali

Per quanto riguarda eventuali file multimediali, per impostazione predefinita in WhatsApp vengono scaricati automaticamente. Se viene attivata la funzione relativa ai messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico. Quindi, per evitare problemi bisognerà disattivare il download automatico su Impostazioni di WhatsApp > Utilizzo dati e archivio