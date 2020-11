Dungeons 3 gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Dungeons 3 è il nuovo regalo di Epic per i giocatori PC, sempre a caccia di succulente offerte. Dopo aver dato agli utenti l’opportunità di scaricare gratuitamente il videogioco di Ghostbusters, adesso le persone con un account sullo store digitale possono mettere le mani sul titolo sviluppato da Realmforge Studios.

Si tratta di uno strategico che trasporta gli utenti in un mondo fantasy, dove il signore dei sotterranei ha affidato il comando delle sue armate a una convertita sacerdotessa degli elfi oscuri, Thalya, a cui l’utente farà riscoprire il gusto per i massacri e la distruzione totale già dalla prima missione. In termini di gameplay, l’utente è chiamato a scavare delle gallerie, creare stanze, cercare risorse nascoste nel sottosuolo e affrontare le creature che lo popolano. Dovrà inoltre creare truppe e soddisfarle con viveri e alloggi, così da renderle più forti. Di tanto in tanto entreranno nel dungeon eroi umani, che tenteranno di espugnarlo e mettere fine al potere del giocatore.

Come scaricare gratis Dungeons 3 per PC

Scaricare gratis Dungeons 3 per PC è semplicissimo: basta accedere con il proprio account al negozio digitale di Epic e dirigersi sulla pagina dedicata al gioco. Sulla destra, quindi, bisognerà premere il pulsante Ottieni e riscattarlo. L’utente potrà decidere se istallarlo subito o se farlo in un secondo momento, in entrambi i casi il titolo finirà nella sua libreria per sempre.

Va tuttavia specificato che Dungeons 3 sarà gratuito per PC fino alle 17:00 del 12 novembre, dopodiché tornerà al suo prezzo di listino (29,99 euro). Dal 12 novembre, invece, sarà possibile scaricare gratuitamente The Textorcist.