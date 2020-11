Netflix testa in Francia un canale “in diretta”

Matteo Tontini,

Netflix sta testando in Francia un canale di contenuti “in diretta”, battezzato appunto Netflix Direct. Sarà disponibile per gli abbonati alla nota piattaforma streaming e proporrà in modo continuativo contenuti tratti dal catalogo del servizio, un po’ come fanno le emittenti televisive e i broadcaster.

In una dichiarazione, la società ha spiegato perché la nuova funzione potrebbe essere utile:

Forse non sei dell’umore giusto per decidere cosa vedere, ti sei abbonato da poco e ti stai ancora orientando o vuoi semplicemente essere sorpreso da qualcosa di nuovo.

Per quale motivo, però, è stata scelta la Francia? A detta del colosso dello streaming, perché la tv tradizionale è estremamente popolare lì, con tante persone che vogliono semplicemente “un’esperienza di relax in cui non devono neppure scegliere i programmi”. Netflix Direct è stato lanciato in alcune zone della Francia lo scorso 5 novembre e il prossimo mese verrà esteso in altre parti del paese (secondo le stime riportate da Variety, la piattaforma vanta circa 9 milioni di abbonati in Francia).

Non è la prima volta che la società decide di testare metodi alternativi per gustarsi i suoi contenuti: nel mese di agosto, infatti, ha lanciato il comando Shuffle per consentire agli utenti di riprodurre film o serie in modo casuale. Diversamente da Shuffle, Direct dà agli abbonati l’opportunità di guardare la stessa programmazione nello stesso momento.

A proposito del celebre servizio streaming, i contenuti Netflix di novembre 2020 introducono sostanziali novità, tra cui spiccano The Crown 4 e il seguito del film natalizio con Kurt Russell, Qualcuno salvi il Natale 2.