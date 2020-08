Netflix testa la funzione Shuffle Play: ecco cos’è

Matteo Tontini,

Netflix sta testando una nuova funzione per la riproduzione casuale dei contenuti (Shuffle Play), che potrebbe aiutare gli utenti a trovare qualcosa da guardare in caso di indecisione.

Sulla base delle immagini che alcuni abbonati hanno pubblicato online, il pulsante si troverebbe proprio nella schermata iniziale, quella in cui bisogna selezionare il profilo (come è possibile notare nel tweet riportato di seguito).

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Basta fare clic sul pulsante dedicato e sperare che la piattaforma riproduca qualcosa di adatto ai propri gusti. D’altronde sono molte le persone che perdono un sacco di tempo a spulciare il catalogo Netflix, non riuscendo a decidere cosa guardare. Il pulsante potrebbe essere anche utile a scovare qualche gemma nascosta, che magari sarebbe passata inosservata tra le tantissime produzioni disponibili.

Stando a quanto riportato da TechCrunch, Netflix prenderà in considerazione i titoli che sono stati visti in precedenza e quelli salvati nel proprio elenco al fine di riprodurre casualmente contenuti più adatti all’utente. Potrebbe riprodurre in modo casuale anche un episodio di una serie che l’abbonato sta attualmente guardando. La società ha affermato che l’idea è quella di aiutare gli spettatori a “trovare rapidamente e facilmente contenuti adatti ai loro gusti”.

Netflix ha iniziato a testare la funzione il mese scorso, ma solo su app TV per membri selezionati in tutto il mondo. Sebbene sia la sola funzione di riproduzione casuale attualmente in prova, Netflix aveva testato qualcosa di simile già in passato. L’anno scorso, aveva sperimentato un pulsante “Episodio casuale” per riprodurre una puntata a caso di una serie che l’utente stava guardando. Il mese scorso, invece, il gigante dello streaming aveva inserito un’opzione temporanea nel menu di navigazione per una cerchia ristretta di utenti. Netflix ha dichiarato a TechCrunch che erano tutte varianti della funzione Shuffle Play attualmente in prova, che alla fine potrebbe essere estesa a tutti gli abbonati.