PS5, lo spazio di archiviazione non si potrà espandere al lancio

Redazione Webnews,

L’uscita di PlayStation 5 è sempre più vicina, ma i giocatori più accaniti saranno molto probabilmente a fare delle scelte: sia che si scelga la versione classica di PS5 sia che si opti per la più economica Digital Edition senza l’unità Blu-ray Disc Ultra HD, lo spazio di archiviazione non potrà essere ampliato. Almeno per il primo periodo.

L’indiscrezione era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata la conferma di Sony. La possibilità di espandere la memoria di archiviazione SSD arriverà soltanto in seguito, in data o periodo non ancora svelati da Sony:

La console PS5 è dotata di una porta di espansione che, in futuro, consentirà ai giocatori di aggiungere una memoria di archiviazione SSD M.2 da utilizzare per installare e riprodurre giochi per PS5. […] Questa funzionalità di aggiornamento della memoria SSD M.2 sarà disponibile sulla console PS5 dopo il lancio attraverso un aggiornamento del software di sistema. Condivideremo ulteriori dettagli in futuro, tra cui il tipo di unità di archiviazione SSD M.2 compatibile con la console PS5.

PlayStation 5 arriverà con 825 GB di spazio di archiviazione SDD, ma sappiamo che per i titolo tripla A potrebbero essere necessari oltre 120 GB di spazio disponibile. Questo significa che, soprattutto per la Digital Edition che non può contare sull’unità ottica, sono sufficienti sei videogiochi di un certo rilievo per costringere i giocatori a fare una scelta a iniziare a rimuovere contenuti.

È vero, i prezzi degli hard disk SSD esterni possono essere ancora proibitivi, ma Sony ha deciso comunque, almeno per un primo periodo, di dare la possibilità agli utenti di fare le proprie scelte e decidere, al di là dei costi, di investire in spazio aggiuntivo e avere così sempre a portata di mano i titoli preferiti.

Sony non soltanto non permetterà agli utenti di aumentare l’archiviazione di PlayStation 5 al lancio, ma ha anche invitato gli utenti a non acquistare hard disk esterni SDD che potrebbero non raggiungere i requisiti che l’azienda ufficializzerà in seguito:

Per il momento, ti consigliamo di non acquistare unità SSD M.2 destinate all’uso con la console PS5. In futuro condivideremo maggiori dettagli sulle unità consigliate. La funzionalità di memoria di archiviazione SSD M.2 sarà disponibile su PS5 dopo il lancio con un aggiornamento futuro del software di sistema.

PlayStation 5, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia il prossimo 19 novembre, una settimana dopo la sua uscita in Nord America e nel Regno Unito.