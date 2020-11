Xbox Game Pass, come riscattare 30 giorni gratis di Disney+

Matteo Tontini,

Microsoft dà l’opportunità agli utenti Xbox Game Pass Ultimate di accedere a un mese gratuito di Disney+ grazie a una nuova promozione. La piattaforma streaming della Casa di Topolino ha smesso di offrire prove gratuite già da un po’ di mesi, ma stavolta fa un’eccezione in onore della partnership con Microsoft.

L’iniziativa offre quindi agli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate la possibilità di usufruire gratuitamente per 30 giorni dei contenuti presenti nel catalogo Disney+, ovvero film, documentari e serie targate Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic (oltre a Disney chiaramente). Ma come si fa a riscattare il mese gratuito su Xbox? È molto semplice.

Come riscattare 30 giorni di Disney+ con Xbox Game Pass Ultimate

Per sfruttare i vantaggi di questa offerta, gli abbonati devono richiedere la prova di un mese a Disney+ attraverso la Galleria dei Vantaggi su Xbox, dall’app PC Xbox su Windows 10 o direttamente dall’applicazione per sistemi mobile iOS e Android di Xbox Game Pass. Allora potranno rivendicare il Perk e verranno indirizzati al sito della piattaforma streaming Disney per attivare la prova gratuita di 30 giorni.

Val la pena sottolineare che la promozione ha una scadenza: sarà infatti possibile riscattare il Vantaggio fino al 31 gennaio 2021. Arriva giusto in tempo per la seconda stagione di The Mandalorian, prima serie TV live-action di Star Wars, che ha debuttato un paio di settimane fa.

A proposito della piattaforma streaming della Casa del Topo, i contenuti Disney+ di novembre 2020 introducono una serie di interessanti novità, tra cui spicca il primo show originale italiano (I Cavalieri di Castelcorvo) e il film natalizio con Anna Kendrick (Noelle).