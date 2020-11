Apple TV sbarca finalmente su PS4 e PS5

Redazione Webnews,

Sony l’aveva anticipato, oggi è finalmente realtà. L’applicazione Apple TV, che dà accesso ad una serie di servizi dell’azienda di Cupertino, incluso il servizio di streaming Apple TV+, è sbarcata oggi su PlayStation 4 e PlayStation 5, a pochi giorni dal lancio della nuova console di ultima generazione in Europa.

Se gli utenti di PlayStation 5 dovranno attendere di ricevere a casa la nuova console, i giocatori di PlayStation 4 possono già correre a scaricare la nuova app destinata a diventare un must have per gli utenti Apple. L’app, infatti, porta con sé la piattaforma multimediale che i possessori di disponibili Apple, da iPhone ad iPad, passando per i vari Mac, conoscono bene: non soltanto i film e le serie TV incluse in Apple TV+, ma anche i canali Apple TV e, cosa più importante, le librerie iTunes con l’intero catalogo della musica archiviata dagli utenti.

Apple TV rende PlayStation 4 e PlayStation 5 un media center ancora più potente. Dalle due console sarà anche possibile noleggiare o acquistare i film da iTunes Store, che ad oggi vanta uno dei cataloghi più ricchi di sempre, almeno in Italia.

Dopo un primo periodo di esclusività legata al dispositivo fisico Apple TV, Apple ha deciso di espandere il proprio bacino di utenti e le due console di casa Sony rappresentano soltanto l’ultimo passo in questo senso. Nel corso delle ultime settimane l’app è sbarcata su Xbox One e Xbox Series X/S, ma anche sui dispositivi Roku, Amazon Fire TV e diversi modelli di smart tv di casa Samsung e LG.