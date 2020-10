Apple TV+, Netflix e Disney+ su PlayStation 5 al lancio

Redazione Webnews,

PlayStation 5, ne parlavamo anche pochi giorni fa, non sarà soltanto una delle console più potenti disponibili a breve sul mercato insieme ad Xbox Series X, ma sarà anche un lettore multimediale di altissimo livello e oggi Sony ha ufficializzato quali saranno i servizi di streaming disponibili per PS5 al momento del lancio.

Oltre a Disney+, Netflix, Spotify e YouTube – i quattro servizi di streaming che godranno di un tasto dedicato sul Telecomando Media di PS5 – gli utenti di PlayStation 5 potranno godere fin da subito anche di Twitch e Apple TV, che debutterà sulle console di casa Sony proprio in occasione del lancio di PS5 (l’arrivo è in programma anche su PS4 a partire dalla stessa data).

A questi servizi si aggiungeranno in seguito anche le app ufficiali di Amazon Prime Video per i Paesi in cui il servizio è disponibile e Hulu e Peacock per il mercato americano. Per noi italiani non mancheranno, ovviamente, le app che sono già disponibili, da DAZN a NOW TV, senza dimenticare Infinity.

Tutte le app di intrattenimento per PlayStation 5 saranno accessibili tramite una sezione dedicata nel menu principale della nuova console: le app saranno disponibili senza la necessità di essere scaricate dal PlayStation Store, contrariamente a quanto accadeva con PlayStation 4.