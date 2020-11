Coronavirus, Plague Inc.: The Cure gratis fino a fine pandemia

Matteo Tontini,

La modalità The Cure di Plague Inc. è stata annunciata a marzo e adesso è disponibile per dispositivi iOS e Android. Invertendo il solito ciclo di gioco, dove l’utente è chiamato a diffondere un virus per spazzare via la razza umana, si dovranno applicare misure come la tracciabilità dei contagi mentre gli scienziati lavorano a un vaccino.

Lo sviluppatore Ndemic Creations ha lavorato a stretto contatto con organizzazioni quali l’OMS per rendere la modalità una riproduzione semi-realistica del lavoro necessario per fermare una pandemia globale, ma il team ci ha tenuto a precisare che Plague Inc. “non è una simulazione scientifica”. I ricercatori ritengono in ogni caso che The Cure sarà uno strumento di apprendimento utile. Richard Hatchett, CEO della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ha dichiarato:

Giochi come Plague Inc: The Cure rappresentano un mezzo incredibilmente importante per l’istruzione e l’opinione pubblica e può essere usato per mostrare al mondo i passaggi utili ad affrontare simili minacce per la salute globale.

Ndemic Creations ha affermato che Plague Inc: The Cure sarà scaricabile gratuitamente fino a quando il coronavirus non sarà sotto controllo. L’aggiornamento arriverà “presto” anche su PC e console.

Can you save the world?

Plague Inc: The Cure is out now on iOS and Android! https://t.co/dJRC5CyjP9#plagueinc pic.twitter.com/LEElffPetf — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) November 11, 2020

Il titolo è stato giocato da tantissime persone quando il virus ha iniziato a diffondersi nel mondo, quindi ha senso distribuire una modalità che illustri come combattere una pandemia simile a quella che stiamo affrontando ormai da mesi. A proposito del COVID-19, pare che uno spray nasale limiti di contagi da coronavirus e potrebbe rivelarsi assai utile in attesa di un vaccino.