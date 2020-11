TIM FWA: caratteristiche, prestazioni e prezzo

Massimo Reina,

Il Digital Divide è un problema non ancora del tutto risolto in molti Paesi, compresa l’Italia. Per molti utenti avere accesso a una connessione internet a banda larga resta un sogno. Fortunatamente le cose stanno cambiando, e negli ultimi anni sono aumentati i servizi alternativi che consentono alle aziende di arrivare fin dove l’infrastruttura di rete fissa non è disponibile o è riscontrabile una scarsa qualità di connessione xDSL perché distanti dal Cabinet o dalla Centrale (le cosiddette “Linee Lunghe”).

In questa categoria rientra il Fixed Wireless Access (FWA), una tecnologia che utilizza le onde radio per la trasmissione dei dati, e che molte aziende italiane propongono ormai in abbonamento. TIM ha ampliato la sua offerta di rete fissa con TIM Super FWA, che sfrutta la connessione Internet senza fili.

Caratteristiche

L’offerta TIM principale prevede un pacchetto che comprende traffico Internet illimitato con attiva l’opzione Giga Illimitati, oppure fino a 200 Giga mensili alla massima velocità, fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload. Oltre i 200 Giga mensili la velocità viene ridotta a 1 Mps in download ed upload. Due le opzioni per le chiamate: a 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta verso tutti i fissi e mobili nazionali, oppure con opzione VOCE attiva, illimitate versi numeri fissi e mobili nazionali.

Il tutto a 24,90€ al mese per attivazioni fino al 29/02/2020, con incluso anche un modem in comodato d’uso gratuito. Ce ne sono di due tipi, uno da utilizzare internamente, dotato di SIM TIM e sostanzialmente auto-installante, l’altro che prevede un’unità esterna ed un’unità interna. Questo secondo kit richiede l’intervento di un tecnico con un costo di installazione di 99€. C’è poi un’alternativa ricaricabile con un’offerta che include 90 giorni di traffico internet per navigare da subito con Giga Illimitati. Successivamente il cliente può scegliere la ricarica più adatta a lui tra quelle disponibili.

Prezzo e tipi di abbonamento

L’offerta fixed-wireless di TIM propone due opzioni a prezzi fissi, con o senza chiamate incluse, più una terza ricaricabile. Nel dettaglio:

TIM Super FWA

Chiamate: a 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta verso tutti i fissi e mobili nazionali, oppure con opzione VOCE chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con soli 2€/mese in più

a 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta verso tutti i fissi e mobili nazionali, oppure con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con soli 2€/mese in più Internet: Giga illimitati fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload)

Giga illimitati fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload) Modem: incluso (modello interno o esterno a seconda della copertura)

incluso (modello interno o esterno a seconda della copertura) Contributo di attivazione: 10€/mese x24 mesi (240€) per i nuovi clienti

10€/mese x24 mesi (240€) per i nuovi clienti Prezzo: 24,90€ al mese per attivazioni fino al 29/02/2020

TIM FWA Ricaricabile

Internet: 200GB al mese (all’esaurimento si naviga a 1Mbps)

200GB al mese (all’esaurimento si naviga a 1Mbps) Modem: incluso (modello interno)

incluso (modello interno) Prezzo: 99€ una tantum per Modem FWA e SIM FWA

Prestazioni della rete FWA

Il funzionamento della rete TIM FWA avviene con tecnologia misto fibra-radio, utilizzando la fibra ottica fino alla Stazione Radio Base, e poi la tecnologia mobile 4G o 4G+ per la tratta finale fino al cliente. Il collegamento avviene attraverso un modem posto in casa, mentre l’azienda propone anche una unità esterna con SIM da collegare al router domestico via cavo Ethernet.

TIM Super FWA offre ai suoi clienti la possibilità di arricchire la loro offerta attivando le seguenti opzioni:

MONDO DISNEY+ – 3€/mese

I primi 6 mesi sono gratuiti per attivazioni su tim.it fino al 26/09/2020.

•TIMVISION PLUS e IL MEGLIO DI DISNEY, PIXAR, MARVEL, STAR WARS E NATIONAL GEOGRAPHIC.

•Nuovi film, nuove serie e i classici preferiti in una sola piattaforma di streaming per tutti i gusti.

•Possibilità di guardare quattro contenuti differenti su quattro dispositivi diversi nello stesso momento.

SPORT – 29,99€/mese

•CON TIMVISION PLUS e DAZN e NOWTV con tutta la loro offerta calcio e sport.

TIMVISION PLUS – 5€/mese (primo mese gratis)

•Film in prima visione, serie TV e cartoni animati.

•L’intrattenimento e le news di Sky con i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24.

•I grandi eventi di Eurosport inclusi per 12 mesi.

•Il meglio dei programmi Mediaset trasmessi negli ultimi 7 giorni su tutti i dispositivi, fino a due in contemporanea, senza consumare Giga su rete TIM.

SMART HOME – 5€/mese (primo mese gratis)

•La casa sempre connessa e sicura.

•Due telecamere Wi-Fi per controllare la propria abitazione con l’App IoTIM.

•Assistenza garantita in caso di guasti.

MONDO NETFLIX – 12,99€/mese

•TIMVISION PLUS+NETFLIX PIANO BASE+TIMVISION BOX: chi è cliente Netflix continua a utilizzare il suo account Netflix.