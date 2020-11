Amazon, buono di 15 euro a chi usa l’app per la prima volta

Redazione Webnews,

Il Black Friday in anticipo di Amazon sta regalando agli utenti tantissime soddisfazioni in questo momento di isolamento domiciliare per parte dell’Italia e i regali di Natale da fare. Le offerte si susseguono di giorno in giorno e oggi il colosso dell’e-commerce ha deciso di dare agli utenti la possibilità di scoprire l’app ufficiale per iOS e Android ed ottenere un buono da 15 euro.

Chi non ha ancora scoperto l’ottima app ufficiale di Amazon potrà farlo subito e avere un buon incentivo per sfruttare al meglio le offerte del Black Friday in anticipo: 15 euro in regalo da spendere tramite l’app con una spesa minima di almeno 30 euro.

Amazon, come ottenere il buono di 15 euro

Per ottenere subito lo sconto di 15 euro non bisogna far altro che scaricare l’app ufficiale di Amazon per smartphone Android e iOS, aprirla ed inserire i propri dati di accesso di Amazon: la prima cosa che vedrete sarà un banner per richiedere il buono sconto e sarà sufficiente cliccare su di esso per ottenere subito l’applicazione dei 15 euro che potrete utilizzare entro il 31 gennaio 2021.

La promozione di Amazon è valida fino alle 23.59 del 15 gennaio 2021: fino a quel momento al primo accesso tramite l’app di Amazon potrete visualizzare il banner per ottenere lo sconto.

ATTENZIONE: Amazon precisa che l’offerta è valida soltanto se si accede per la prima volta all’app di Amazon tramite l’app per smartphone. L’accesso dall’app per tablet Android, iPad o Windows Phone non vi farà comparire il banner.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti per il Black Friday anticipato sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.