Amazon anticipa il Black Friday: offerte fino al 19 novembre

Redazione Webnews,

A pochissimi giorni dalla fine del Prime Day 2020, Amazon torna a proporci migliaia di offerte anticipando quello che generalmente è l’altro grande evento molto atteso dai clienti del colosso dell’e-commerce e non solo: il Black Friday 2020.

Quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande stile. L’evento dura quasi un mese: a partire da oggi e fino al 19 novembre saranno migliaia e migliaia i prodotti in offerta in tutte le principali categorie, con particolare attenzione a tutto ciò che si presta per essere regalato in vista delle festività natalizio e con un occhio di riguardo, come accaduto per il Prime Day 2020, alle piccole e medie imprese italiane che più di altri hanno risentito e stanno risentendo della crisi legata alla pandemia di COVID.

In queste settimane di offerte non mancheremo di segnalarvi i prodotti più imperdibili, gli sconti più incredibili che di volta in volta saranno lanciati da Amazon, prestando ovviamente la massima attenzione al settore della tecnologia. Ecco, intanto, una piccola anticipazione dei prodotti che già da oggi potete portarvi a casa a prezzi vantaggiosi:

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti per il Black Friday anticipato sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.