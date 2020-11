FIFA 21, dal 4 dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Massimo Reina,

Electronic Arts ha annunciato che FIFA 21 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 4 dicembre. La potenza delle console di nuova generazione, combinata con i progressi del Frostbite Engine, consentirà così ai videogamer di sperimentare tempi di caricamento fulminei e immagini, suoni e movimenti dei giocatori migliorati, oltre ad ambienti di calcio più realistici.

Come riporta il comunicato ufficiale di EA, le immagini e i suoni di FIFA 21 sono stati rielaborati per le console di nuova generazione grazie alla nuovissima EA SPORTS GameCam, ispirata alle migliori trasmissioni calcistiche, e al LiveLight Rendering, un sistema di illuminazione in differita che migliora ogni aspetto dell’esperienza sul campo. Dice Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA:

Siamo entusiasti di offrire un nuovo livello di autenticità, che immergerà i giocatori nel videogioco come mai prima d’ora quando scenderanno sul campo virtuale in FIFA 21. La tecnologia alla base delle console di nuova generazione apre un mondo di possibilità su come i giocatori sperimenteranno il gioco più bello del mondo quest’anno e nel futuro, con esperienze immersive di altissimo livello, che danno veramente vita agli stadi e ai giocatori più famosi.”

Per coloro che dispongono di una PlayStation 5 sono previste delle caratteristiche esclusive pensate per sfruttare al meglio alcune delle peculiarità della console, come la funzione Attività PlayStation, attraverso la quale si potrà entrare in azione ancor più velocemente passando direttamente dalla schermata principale di PlayStation alle modalità di gioco preferite.

Attraverso poi il nuovo controller DualSense e alle sue particolari specifiche legate alla tecnologia tattile, i giocatori potranno percepire l’impatto di tiri, passaggi e contrasti e di sentire il ritmo del gioco nelle proprie mani.

FIFA 21 sulla next-gen

I giocatori che acquistano, o lo hanno già fatto, FIFA 21 per PlayStation 4 o Xbox One possono ottenere gratuitamente la versione del gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S dal 4 dicembre, portare la loro squadra FUT Club e VOLTA FOOTBALL all’interno della generazione successiva e tornare nella precedente con i mercati di trasferimento cross-gen di FUT 21, così come tutti i contenuti e i progressi. Per coloro che vogliono giocare solo su console di nuova generazione, infine, è possibile acquistare edizioni indipendenti di FIFA 21 a 69,99€.