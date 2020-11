Catalogo Disney+: serie TV e film dicembre 2020

Matteo Tontini,

Disney+ si arricchisce di nuovi contenuti a dicembre 2020, espandendo il suo catalogo ancora giovane. Nell’ultimo mese dell’anno tante interessanti novità, tra cui spicca il lungometraggio Pixar in uscita il giorno di Natale: intitolato Soul, ruota intorno a un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione di una vita per suonare nel miglior jazz club della città, quando un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York City all’Ante-Mondo. Si tratta di un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Un film d’animazione sul tema della morte (e della vita!) per tutta la famiglia.

Di particolare interesse, a dicembre 2020 spunta su Disney+ la commedia Fata Madrina Cercasi, in cui una giovane e inesperta fata madrina in formazione (Jillian Bell), dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l’estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine.

E ancora, spazio al corto Burrow: la storia si incentra su una giovane coniglietta che si imbarca in un viaggio per scavare la tana dei suoi sogni, nonostante non abbia la minima idea di cosa stia facendo. Val la pena tenere d’occhio anche Safety: Sempre al tuo fianco, pellicola drammatica su un giovane di nome Ray che riesce ad avere successo sul campo di football e allo stesso tempo a crescere il suo fratellino di 11 anni.

Catalogo Disney+: uscite di dicembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Netflix di dicembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

Disney Fam Jam (stagione 1) – 11 dicembre

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale – 11 dicembre

Beyond the Clouds – 18 dicembre

Serie TV non originali

Film originali

Mulan – 4 dicembre

Fata Madrina Cercasi – 4 dicembre

Safety: Sempre al tuo fianco – 11 dicembre

Film non originali

La mia vita è uno zoo – 4 dicembre

Eragon – 18 dicembre

Una promessa è una promessa – 18 dicembre

La banda dei babbi natale – 25 dicembre

Animazione

DuckTales – Avventure di paperi (stagioni 1-2) – 11 dicembre

Le avventure di Rapunzel (stagione 3) – 18 dicembre

Miraculous World: New York – Eroi Uniti – 18 dicembre

Dory e la sua fotografica subacquea – 18 dicembre

Ceppo di Natale del Castello di Arendelle – 18 dicembre

Soul – 25 dicembre

Burrow – 25 dicembre

– 25 dicembre Epic – Il mondo segreto – 25 dicembre

Documentari e reality show

Cina: Le Cinque Meraviglie – 4 dicembre

Mummie: Misteri nelle piramidi (stagione 1) – 4 dicembre

Uomo contro squalo – 4 dicembre

On Pointe – Sogni in ballo – 18 dicembre

L’alba vista dai Disney Parks – 18 dicembre

Thailandia inesplorata – 18 dicembre

Supercar: I Grandi Miti (stagione 1) – 18 dicembre