N26 lancia N26 Smart, il suo nuovo conto digitale premium

Massimo Reina,

La mobile bank N26 annuncia il lancio di N26 Smart, un nuovo conto premium disponibile in abbonamento che si aggiunge a N26 You e N26 Metal, e che offre ai clienti l’accesso alle più apprezzate funzionalità di gestione dei propri risparmi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, al costo di 4,90 euro al mese.

I sottoscrittori di N26 Smart avranno accesso a tutti i vantaggi innovativi che caratterizzano l’esperienza N26, che non prevede né documenti cartacei, né filiali – dall’apertura del conto 100% digitale alle notifiche istantanee, dalla categorizzazione automatica degli acquisti attraverso la funzione Statistiche, ai pagamenti gratuiti in tutto il mondo anche su mobile grazie ad Apple Pay e Google Pay, fino alla protezione dei propri risparmi per un massimo di 100.000€, così come previsto dalle normative relative alla tutela dei depositi. Dice Valentin Stalf, co-fondatore e CEO di N26:

Crediamo che tutti dovrebbero avere l’opportunità di gestire il proprio denaro a seconda delle proprie priorità finanziarie e del proprio stile di vita. Oggi, in un momento in cui domina l’incertezza, sono sempre di più i consumatori che si rivolgono al digital banking per ottenere sicurezza ma anche comodità. N26 Smart offrirà ai clienti tutte le nostre funzionalità più popolari e apprezzate, una scelta che consente di avere a portata di mano strumenti intelligenti a un prezzo competitivo, che permetterà a chiunque di gestire il proprio denaro in modo digitale, con sicurezza e semplicità”.

N26 Smart, i dettagli

Con questo servizio, la mobile bank dà il via a un piano di aggiornamento della propria offerta che prevede nel corso dei prossimi mesi l’evoluzione dei tre attuali prodotti della banca digitale:

Supporto telefonico dedicato che si aggiunge alla chat per l’assistenza disponibile all’interno dell’app.

dedicato che si aggiunge alla chat per l’assistenza disponibile all’interno dell’app. L’attivazione della nuova funzionalità “Spiccioli” , che arrotonda automaticamente ogni acquisto e permette di mettere da parte la differenza per aiutare i clienti ad accrescere i propri risparmi in modo semplice e con il minimo sforzo.

, che arrotonda automaticamente ogni acquisto e permette di mettere da parte la differenza per aiutare i clienti ad accrescere i propri risparmi in modo semplice e con il minimo sforzo. Prelievi ATM gratuiti illimitati da qualsiasi ATM in Italia, pagamenti gratuiti in tutto il mondo in qualsiasi valuta e offerte e vantaggi dei partner selezionati.

illimitati da qualsiasi ATM in Italia, pagamenti gratuiti in tutto il mondo in qualsiasi valuta e offerte e vantaggi dei partner selezionati. La possibilità di scegliere tra cinque colori diversi per la N26 Smart Mastercard – Sabbia, Rabarbaro, Antracite, Oceano e Acquamarina – per personalizzare al meglio la carta secondo i propri gusti.

I vantaggi di N26 Smart saranno disponibili anche per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi nell’abbonamento N26 Business Smart, che offrirà tutti i vantaggi di un conto premium personale N26 Smart, oltre alle offerte e ai vantaggi pensati apposta per i clienti business e un cashback dello 0,1% su tutte le spese effettuate tramite carta.