Catalogo Sky e NOW TV: serie TV e film dicembre 2020

Matteo Tontini,

Sky (e la sua piattaforma NOW TV) si prepara ad accogliere i contenuti di dicembre 2020, per espandere il proprio catalogo. Tante novità sono pronte a intrattenere il pubblico nell’ultimo mese dell’anno.

Gli appassionati di serie TV potranno godersi Penny Dreadful: City Of Angels, spin-off dell’acclamata serie con Eva Green ambientata nella Londra vittoriana. Stavolta le vicende si spostano in una Los Angeles degli anni ’80 sconvolta da scontri tra polizia e cittadini latinoamericani, mentre il detective Tiago Vega e il suo partner Lewis Michener cercano di sciogliere un assassinio che ha sconvolto la città. Importanti anche gli episodi speciali di Euphoria, serie HBO sulla Generazione Z con protagonista Zendaya: le due puntate, incentrate sulle festività natalizie, faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione.

Di sicuro interesse è anche The Undoing, miniserie con Nicole Kidman in cui una psicologa, che sta per pubblicare il primo romanzo, si ritrova ad affrontare una minaccia che mette a repentaglio la sua vita e quella del figlio. L’attesa seconda stagione di His Dark Materials sarà invece disponibile dal 21 dicembre, per narrare gli avvenimenti tratti dal secondo libro (La trama sottile) della saga omonima di Philip Pullman.

Tra i film previsti per questo Natale di Sky si annoverano invece Last Christmas, commedia romantica con Emilia Clarke ambientata proprio a ridosso delle festività, e Il primo Natale, pellicola dell’inossidabile coppia siciliana Ficarra e Picone.

Non meno interessante The Farewell – Una bugia buona, commedia cinese dai toni sereni e delicati, e Appuntamento al parco, una tranquilla e piacevole produzione molto english pensata per regalare qualche sorriso. Infine val la pena segnalare Dolittle, revival della pellicola con Eddie Murphy in cui un dottore è in grado di parlare con gli animali (stavolta con protagonista Robert Downey Jr.).

Catalogo Sky: uscite di dicembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Sky di dicembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Film

Last Christmas – 1 dicembre

Dalle 5 alle 7: due ore per l’amore – 2 dicembre

The Farewell – Una bugia buona – 4 dicembre

Se mi vuoi bene – 5 dicembre

Il primo natale – 7 dicembre

Ailo – un’avventura tra i ghiacci – 8 dicembre

A proposito di Rose – 9 dicembre

Appuntamento al parco – 12 dicembre

La ribelle Zora – 12 dicembre

COPS – Una banda di poliziotti – Forze del disordine – 14 dicembre

Resistance – 15 dicembre

Complotto fatale – 16 dicembre

Un elfo per amico – 17 dicembre

Believe – Il sogno si avvera – 18 dicembre

Double Trouble e lo specchio magico – 19 dicembre

Le verità – 20 dicembre

COPS – Una banda di poliziotti – La stretta dell’Anaconda – 21 dicembre

La belle époque – 22 dicembre

Scarpette rosse e i 7 nani – 23 dicembre

Trolls World Tour – 24 dicembre

Tutti per 1 – 1 per tutti – 25 dicembre

Dolittle – 26 dicembre

Piccole donne – 27 dicembre

Bloodshot – 28 dicembre

Il meglio deve ancora venire – 29 dicembre

La sfida delle mogli – 30 dicembre

Serie TV

Penny Dreadful: City Of Angels – 5 dicembre

Euphoria – trouble don’t last always – 6 e 7 dicembre

Moonbase 8 (stagione 1) – 8 dicembre

Deputy (stagione 1) – 11 dicembre

The Undoing (stagione 1) – 11 dicembre

Deutschland 89 (stagione 3) – 11 dicembre

NCIS (stagione 17) – 14 dicembre

Black Monday (stagione 2) – 15 dicembre

Bob Hearts Abishola (episodi 17-20) – 19 dicembre

A.P. Bio (stagione 3) – 19 dicembre

His Dark Materials (stagione 2) – 21 dicembre

Tin Star (stagione 3) – 30 dicembre