Microsoft Surface Pro 7 in offerta per il Cyber Monday

Redazione Webnews,

Il periodo di folli sconti del Black Friday 2020 di Amazon si chiude oggi col Cyber Monday, un’intera giornata di offerte con particolare attenzione alla tecnologia e tra i prodotti che scendono drasticamente di prezzo per una mancata di ore c’è uno dei tablet più potenti del momento, il Surface Pro 7 di Microsoft, un dispositivo in grado di sostituire in tutto e per tutto anche un computer portatile.

Il potente tablet di Microsoft vanta l’ultimo processore Intel Core di ottava generazione e una batteria che assicura fino a 10.5 ore di autonomia per la riproduzione video in locale e che non vi lascerà a secco fino al termine della vostra giornata lavorativa o di svago. Surface Pro 7 di Microsoft, infatti, è un dispositivo perfetto non soltanto per il lavoro e lo smart working grazie alle specifiche di alto livello e la profonda integrazione coi servizi di Microsoft come Office 365 o Microsoft Teams, ma è ottimo anche per l’intrattenimento e lo svago.

La modalità laptop vi permetterà di usare Surface Pro 7 come un vero e proprio computer portatile, ma basta un click per ridurre il sostegno ad un’angolazione di 15 gradi perfetta per scrivere e disegnare, grazie anche alla penna per Surface. Se, invece, si vuole un tablet basta rimuovere o ripiegare la cover coi tasti.

Sono due i modelli di Surface Pro 7 che resteranno in offerta, salvo esaurimento scorte, per tutta la giornata odierna:

Microsoft Surface Pro 7 con SSD 256 GB (Nero)

Microsoft Surface Pro 7 con SSD 512 GB (Nero)

Microsoft Surface Pro 7: la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : schermo touch PixelSense da 12,3” 2736 x 1824 (267 PPI)

: schermo touch PixelSense da 12,3” 2736 x 1824 (267 PPI) Dimensioni : 292 mm x 201 mm x 8,5 mm

: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm Processore : Intel Core i5-1035G4 o i7-1065G7 Quad-Core di decima generazione

: Intel Core i5-1035G4 o i7-1065G7 Quad-Core di decima generazione Memoria : 16 GB di RAM DDR4

: 16 GB di RAM DDR4 Archiviazione : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Fotocamera principale : 8 MP con messa a fuoco automatica e video Full HD da 1080p

: 8 MP con messa a fuoco automatica e video Full HD da 1080p Fotocamera anteriore : 5 MP con video Full-HD da 1080p

: 5 MP con video Full-HD da 1080p Batteria: Fino a 10.5 ore di autonomia per la riproduzione di video locali

